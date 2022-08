Murió la cantautora Karina Vismara a sus 31 años: quién fue

Karina Vismara, cantautora de folk, falleció el miércoles 10 de agosto apenas a sus 31 años.

La cantante y compositora de folk Karina Vismara falleció el miércoles 10 de agosto a sus 31 años. La noticia fue confirmada por sus allegados a través de Indie Hoy y generó un enorme impacto en las redes sociales, en donde cientos de colegas de la industria musical la despidieron con dolor.

Karina estaba hospitalizada en el Sanatorio Güemes hacía un mes debido a una insuficiencia renal provocada por un cáncer, el cual le había sido diagnosticado a principios de 2022. El Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y varios artistas, como Leo García, la despidieron con algunas palabras en sus redes sociales.

"Con dolor despedimos a la joven artista Karina Vismara, referente de la escena indie folk argentina. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento", escribió el Ministerio en su cuenta de Twitter. "Desde el INAMU lamentamos el fallecimiento de la joven Karina Vismara, música, compositora y cantante, referente del nuevo folk argentino. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus seres queridos en este difícil momento e invitamos a recorrer su hermosa obra", publicó el INAMU.

"Karina Vismara. Joven talentosa. Acompaño en el sentimiento a su familia. Tuve el honor de cantar junto a ella una canción #QEPD", escribió García, mientras que Horvilleur expresó: "Triste por la noticia de la partida de Karina Vismara … nos conocimos hace poco compartiendo una sesión de música … abrazo grande para sus familiares y amigos".

Quién fue Karina Vismara: un recorrido por su trayectoria

Vismara nació en 1990 en el sur de la Provincia de Buenos Aires y era una de las referentes del folk argentino más recientes y su música era una mezcla de canción contemporánea con blues. Era fanática de The Beatles y apenas a sus 19 años viajó a Liverpool, Inglaterra, para formarse en The Liverpool Institute of Performing Arts (LIPA), fundado por Paul McCartney y Mark Featherstone-Witty.

Dos años después, volvió a Argentina y en 2015 publicó su primer disco, Casa del Viento, y en 2019 lanzó el segundo, Selva. Fue telonera de Los Álamos y de Iron & Wines. Su amor por la música nació cuando tenía 9 años, edad en la que aprendió a tocar el teclado, y desde entonces nunca paró.