Crudo relato del famoso creador de Violeta.

El famoso cantante de cumbia Alcides ha revelado un duro calvario laboral que atraviesa el rubro musical. En diálogo con La noche al aire, quien supo darle vida al éxito Violeta enfatizó en lo difícil que es para muchos colegas soportar el período de pandemia sin poder salir a los escenarios: "Por esta pandemia estamos parados, nuestro rubro va a ser el último en volver, no creo que este año se pueda hacer algo, y si volvemos será con poca gente".

"Están todos a la deriva, yo puedo aguantar pero ellos están bastantes ajustados, estamos desesperados por que todo se solucione para salir a la cancha", aseguró Alcides, quien el pasado 17 de julio ha cumplido 68 años de vida y continúa vigente como desde el primer día: "No paré nunca desde ese entonces, hasta ahora, por el virus".

Recordando sus inicios, Alcides Miguel Berardo relató cómo fueron sus inicios en la música y el salir de su Córdoba natal: "Me fue muy bien y fue el gran respaldo en Buenos Aires. El abuelo, de la hinchada de Boca, tomó el tema Negrita de mi vida y hasta el día de hoy lo cantan todos los equipos de fútbol, lo he escuchado en los mundiales y después Violeta me convirtió en un artista internacional".

"Negrita de mi vida", el éxito de Alcides que fue tomado por Boca y River

El tema de Alcides llamado Negrita de mi vida es uno de los más icónicos de la hinchada del fútbol argentino. Tal es así, que inicialmente utilizado por Boca Juniors, luego otros grandes equipos como River Plate lo hizo propio para reversionarlo y entonar sus estrofas en el estadio Monumental: "River, River yo te quiero, yo te llevo adentro de mi corazón. Gracias por esa alegría, de salir primero, de salir campeón".

"Boca, Boca de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Saben todo lo que siento, yo te llevo adentro de mi corazón", supo sonar con fuerza, antes de la pandemia, en el estadio de La Bombonera. Cuando el público vuelva a los estadios, el tema de Alcides volverá a ser un habitué al igual que otros tantos éxitos que el mítico cantante de cumbia ha sabido generar.

En tanto, Violeta fue el hit con el que Alcides saltó a la fama internacional. "No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. ¿Quién es? Violeta, y se va sin decir adiós", es una de las estrofas más conocidas del ambiente de la cumbia. Todo mérito del mítico cantante, quien espera por volver a salir a las pistas.