Flor de la V habló sobre la muerte del Papa Francisco.

Florencia de la V se explayó en su programa de televisión sobre cuánto la afectó la reciente muerte del papa Francisco y se quebró en pleno vivo de El Nueve. La conductora de TV aludió a la importancia de la figura de Jorge Bergoglio a nivel mundial y los cambios de paradigma que sentó en la historia de la Iglesia Católica.

El Santo Pontífice falleció a los 88 años en la jornada del lunes 21 de abril del 2025, después de doce años como papa y luego de pasar los últimos meses de su vida con graves complicaciones de salud. "Bueno, estamos recordando un poco al papa Francisco. Igual, chicos, a mí me encantaría escucharlo a él. Yo quiero escuchar sus mensajes, necesito hacerlo. Y yo creo que la gente también", comenzó Florencia, visiblemente emocionada.

"Perdón, para mí fue muy difícil venir a hacer el programa hoy. Yo me levanté a las 7 de la mañana y cuando me enteré no podía ni hablar. No sé por qué me pegó así. Creo que tiene que ver con la fe, tiene que ver con volver a creer y con lo que él profesaba, este amor por la humanidad. Esta empatía. Este abrazo a los excluidos", continuó su descargo la conductora. Y siguió: "Yo quiero escuchar eso hoy. Yo estoy bien con los famosos y me encantan sus historias. Pero quiero escuchar al papa Francisco, quiero que él hable. Quiero que hoy nos llene con su mensaje de amor. Y quiero que todos nos acordemos de él de esta manera".

El descargo de Lali Espósito y Lionel Messi sobre la muerte del papa Francisco

"Me levanté re triste hoy, como toda la Argentina, como todo el mundo. Más allá de los chistes y de pasarla bien, qué mañana, qué día histórico. No quería dejar de mencionarlo porque me parece que mucha de la gente que no está viendo se está distrayendo con esta noticia de mierda: falleció nuestro Papa, chicos, un Papa argentino. Un capo, un zarpado", continuó Espósito. Y cerró: "Un distinto total, ha dicho cosas muy importante dentro de la Iglesia para cambiar el mundo y la vida a un montón de gente a la que esas cosas que él decía las ayudaba a tener un mejor lugar en la sociedad. un recontra capo. Creo que excede cualquier creencia en particular o cualquier religión en particular".

Flor de la V, emocionada.

"Un Papa distinto, cercano, argentino... QEPD (Que En Paz Descanses), Papa Francisco. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Te vamos a extrañar", escribió el 10 de la Selección Argentina de Fútbol.

El comunicado oficial sobre la muerte del papa Francisco

“Queridos hermanos y hermanas, con profundo pesar debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia”, fueron las palabras pronunciadas por el cardenal Kevin Farrell, Camarlengo de la Cámara Apostólica, a las 9.45 de esta jornada.