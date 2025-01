Misterio develado: Ángel de Brito reveló en qué canal debutará Flor de la V

Ángel de Brito contó todo sobre el futuro laboral de Flor de la V.

Flor de la V fue noticia hace semanas por su contundente discurso de despedida en América TV, tras ser desvinculada del canal después de ser la conductora de Intrusos durante tres años. Recientemente, Ángel de Brito dio a conocer cuál es el nuevo rumbo de la presentadora en el 2025 y contó a qué canal se pasará.

Muchos relacionaron la salida de la madre de Paul e Isabella Goycochea de América TV con sus declaraciones a favor del peronismo y la revelación de Ángel de Brito que la emisora en la que desembarcará la diva tiene esa tendencia partidaria. El conductor de LAM contó que su colega tendrá su propio ciclo de televisión en C5N, rumor que corría desde hacía semanas y ahora se terminó de confirmar.

"Confirmada Florencia de la V. Debutará como conductora en C5N en marzo, con su programa de 14:00 a 16:00. Harán pase con Jorge Rial", escribió Ángel de Brito en su posteo de Twitter, en alusión al futuro inmediato de Flor de la V como conductora de televisión. Por su parte, hace días, De la V habló con Puro Show y cuando fue consultada por la propuesta de C5N aseguró que le encantaría llevar adelante un programa de actualidad en ese canal.

El crudo descargo de Flor de la V en Intrusos

Con la voz entrecortada por la emoción y lágrimas en sus ojos, al igual que el resto de sus compañeros, Flor de la V soltó un fuerte descargo en Intrusos, en alusión a los cambios que habrá en la programación de América TV. "Quiero hablar un poco de lo que ha sucedido en los últimos días. Tiene que ver con mi salida de Intrusos. Quiero contar desde el principio para que puedan entender qué sucedió. El miércoles cuando salgo del programa me llega un mensaje de la periodista Andrea Bisso, que me dijo que estaba trascendiendo esta información: que yo dejo Intrusos y que vienen otras personas", comenzó.

Flor de la V y sus hijos cuando eran niños.

"Fue difícil para mí. Lloré mucho desconsoladamente. No se manejaron de buena manera conmigo y con mis compañeros. Las cosas no se hacen de esta manera. Intrusos se convirtió en mi casa, América es mi familia", continuó la diva. Y siguió: "No tengo que aclarar quién soy. Los que me conocen saben el don de gente que soy. Soy una persona que trabaja, cumplidora, que no se queja, que no genera ningún tipo de molestia, siempre trato de unir y soy generosa con mis compañeros. Yo no soy periodista, intento ser una conductora".

La palabra de Jorge Rial sobre la salida de Flor de la V

"Esta clarísimo, conozco el paño chicos. 20 años estuve en ese canal. Florencia representa todo lo que ellos, en ese canal no quieren. Una mujer trans, que tiene ideas de centroizquierda, progresista, no gusta eso", comentó el periodista que actualmente conduce el ciclo Argenzuela. Y sumó: "Sé cual es el trasfondo de esto, no es un hecho artístico, es preparar el terreno para el desembarco de una programación, y tienen todo el derecho del mundo".