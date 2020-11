Murió Diego Maradona: la tristeza de Ruggeri al aire de ESPN

Diego Maradona murió a los 60 años. Y la noticia golpeó muy fuerte a todo el planeta. Toda la Argentina está de luto y el fútbol, también. Oscar Ruggeri, amigo y compañero del crack en la Selección Argentina, estaba en pleno aire de ESPN cuando recibió la dura y triste noticia. El exdefensor brindó un sentido discurso ante la atenta mirada del conductor Sebastián El Pollo Vignolo y los periodistas Daniel Arcucci, Cholo Sottile, Chavo Fucks y Federico Bulos.

Ruggeri, que fue campeón del mundo junto a Maradona en el Mundial de México '86, se mostró quebrado por lo ocurrido y manifestó: "Este hizo felices a todos. El capitán... Este hizo conocer a Argentina en cada rincón del mundo. Cada rincón del mundo... Vos decías algo de Argentina y no te decían algo del país. Te decían: 'Maradona'. Increíble, che...".

El Cabezón también explicó que, junto a sus ex compañeros de la Selección habían dialogado para tratar de ver a Diego, aunque eran conscientes de que el contexto era complicado: "Qué loco porque estábamos hablando todos de prepararnos para vernos. No quisimos adelantarnos por esto de la pandemia, porque teníamos miedo de ir y de juntarnos, que pase algo. No pudimos hablar ni vernos. De locos... De locos, che...".

Asimismo, Ruggeri lamentó la seguidilla de muertes de compañeros de la camada del '86, como José Luis Cucciufo y José Luis Brown: "Cucciufo tenía cuarenta y pico de años, el Tata tenía 62. Qué loco lo que hemos vivido con estos pibes". Y agregó: "Lo que nos hizo vivir él a nosotros. Los momentos más lindos de mi vida, de verlo ahí adentro, de la energía que tiraba. Un crack en todo sentido. Si en el mundo había un tipo que llevaba la cinta, era este. Yo fui capitán también. Los capitanes tenemos este pensamiento, que este era distinto porque además este era el mejor de todos. El mejor de la historia. Qué felices nos hizo. Íbamos a la Selección porque era Argentina y porque estaba este. No podía no estar con él y seguirlo".

Finalmente, Oscar Ruggeri se puso triste por no haber podido despedir a su querido amigo Diego: "Encima, no poder estar con él, nada, hablarle... Nada. Un paro en el mundo". Y luego, se dirigió a sus compañeros del programa: "Me conmueve verte a vos (por el Pollo Vignolo), a todos acá que se les caigan las lágrimas. La verdad... Qué bárbaro. Yo no creo que a un argentino no se le esté cayendo una lágrima por lo que ha hecho este chico por nuestro país. Si hay alguien que unió a todos los argentinos fue este cada vez que jugaba. Era un pibe, loco. Esa es la bronca más grande".