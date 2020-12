La muerte de Diego Maradona significó un profundo dolor en el pueblo argentino. El paro cardiorrespiratorio que el crack sufrió fue inesperado. Y pese a que su cuerpo ya fue enterrado al lado de los restos de su madre Doña Tota y su padre Don Diego, el eterno capitán de la Selección Argentina pareciera no tener paz. Es que su fallecimiento dejó un mar de dudas e irregularidades que fueron denunciadas por parte de la familia. En las últimas horas, el abogado de su hijo Dieguito Fernando denunció lo que le hizo Matías Morla, quien lo representaba: "Es una canallada".

Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda -ex pareja de Maradona- y también abogado de Dieguito Fernando, brindó un fuerte testimonio que complica mucho a Morla. Mientras la causa es investigada por la Fiscalía de San Isidro, el letrado comentó que no cuidaron bien a Pelusa: "Podría estar vivo, sólo cuento lo que está en la causa y no hago acusaciones infundadas contra ninguna persona. Mi función no es buscar plata como hacen muchos. Mi función es contener la integridad y la salud física de Dieguito".

En diálogo con El Trece, Baudry sostuvo: "Maradona no sólo estaba mal tratado sino abandonado. Si ves las condiciones en las que vivía Diego no eran las adecuadas. En cualquier casa que él hubiera estado donde le hubieran prestado un poco de cariño, seguramente él estaría vivo porque la patología con la que él falleció tiene manifestaciones físicas de varias otras para atrás. La inflamación en tobillos y la cardiopatía que tenía es porque trabaja tan mal el corazón que no lograba sacar todo el agua del cuerpo. Con una medicación esto se solucionaba".

"Verónica Ojeda fue muchas veces a visitarlo pero a veces no la dejaban entrar. Verónica defiende su hijo y cuando su hijo quería ver a su papá, ella peleaba contra viento y marea. En la Clínica Olivos no la dejaban entrar los cuatro hijos Dalma, Gianinna, Jana y Diego Fernando Jr. Es más, Jana se paró en la puerta de la sala y empezó a los gritos. Cuando a Verónica le tocó cuidarlo a Diego la dejó entrar a Claudia Villafañe sin ningún problema", agregó el abogado que representa al hijo de Maradona.

Qué fue lo que Matías Morla le hizo a Dieguito Fernando, hijo de Diego Maradona, según el abogado Mario Baudry:

De acuerdo a lo que indicó Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, Matías Morla dejó de depositar el dinero de la prepaga médica que recibía en representación de Diego Maradona: "Le cortaron la prepaga. Cuando vamos a hacer el nuevo tratamiento de Dieguito, Verónica se entera que la mutual se la habían cortado también. Cortó la prepaga Matías Morla y la contadora. Esto es una canallada total, espero que haya sido un error y no hayan tenido una intención voluntaria".