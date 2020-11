La repentina muerte de Diego Armando Maradona fue un cachetazo para todo el pueblo argentino. El mejor jugador de todos los tiempos se estaba recuperando de una operación en la cabeza. Sin embargo, y de manera inesperada, perdió la vida a los 60 años el pasado miércoles 25 de noviembre debido a un paro cardiorrespiratorio. Por estas horas, la familia y los seres queridos de Pelusa intentan averiguar si se pudo haber hecho algo más. Lo curioso de todo esto es que Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, lanzó una fuerte acusación: "Lo dejaron morir".

El testimonio sorprendió no sólo al país sino también al resto del mundo. Esta mañana, Baudry dialogó con la prensa y sostuvo: "De acuerdo a lo que sabemos y vemos, Diego tenía ganas de vivir. No estaba en condiciones de fallecer como falleció. Era una persona que tenía un problema cardíaco serio y no le hacían los estudios para saber cómo estaba o no le daban la medicación correspondiente. Por lo menos, se tiene que investigar".

"La muerte de Diego, a nuestro entender, era evitable. Les voy a contar algo que no lo viví, pero sí lo supe por las palabras de Verónica (Ojeda). La internación anterior de Diego, cuando estaba en Ezeiza, él tenía una ambulancia de alta complejidad en la puerta, un médico clínico las 24 horas, una clínica privada esperándolo en cualquier circunstancia. Y todo eso, la otra vez, no estaba", añadió.

Asimismo, el abogado que representará a Dieguito Fernando, hijo que Maradona tuvo con Verónica Ojeda -actual pareja de Baudry-, dejó en claro que luchará para que se sepa lo que ocurrió con el astro: "Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que Dieguito sepa la verdad. Nosotros lo que vamos a solicitar es que se investigue hasta las últimas consecuencias a todos los que participaron en el cuidado de Diego, en el caso de que hubiera un abandono de persona".

Por otro lado, y en diálogo con el periodista Luis Novaresio, el abogado fue contundente: "A Diego lo dejaron morir". Y agregó: "Como ustedes conocen, no estaban ni los elementos adecuados ni la medicación para el corazón, ni había estudios clínicos. Tuvo una caída donde se golpeó el parietal derecho contra una pared y no fue atendido".

El abogado de Dieguito Fernando disparó contra Leopoldo Luque, médico de Maradona:

Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando y pareja de Verónica Ojeda, destruyó a Luque, médico de Maradona: "A Luque lo considero una buena persona, no lo considero una mala persona. Yo puedo tener la mejor Ferrari del mundo, pero si se la doy a un chico de 5 años, la choca".