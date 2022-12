Cande Ruggeri defendió a su papá tras las críticas por su opinión sobre Scaloni: "Dejó todo"

La hija de Oscar Ruggeri arremetió contra quienes criticaron a su papá por haber tenido declaraciones en contra de la Scaloneta antes del Mundial de Qatar 2022. Cande Ruggeri se mostró feliz por el triunfo de Argentina y pidió respeto.

Cande Ruggeri acudió a su cuenta de Twitter para defender a su padre, Oscar Ruggeri, quien no deja de recibir mensajes en contra por las opiniones que tuvo contra la Scaloneta hace meses. La exparticipante de Bailando por un Sueño pidió respeto para su progenitor y se mostró contenta por el resultado que la Selección Argentina consiguió en el Mundial de Qatar 2022.

"Mi papá dejó todo y más por la selección! Siempre defendió los colores de nuestra bandera y está tan feliz por esta selección como toda la Argentina", comenzó su descargo la modelo y actriz y, si bien no hizo referencia explícita a quienes criticaron a su padre por sus dichos, todos entendieron que se trataba de un mensaje hacia esas personas. Y cerró: "Dejen de hablar al pedo y celebremos que somos campeones”.

A pesar de las buenas intenciones de la hija de Ruggeri en su posteo, enlas respuestas no consiguió más que críticas a su papá y recordatorios de las cosas que ha dicho en los últimos años sobre Lionel Scaloni como técnico. Un usuario le recordó una conversación que Ruggeri tuvo al aire con Sebastián Vignolo y Sebastián Domínguez en ESPN, donde coincidieron en que preferían que Argentina no ganara la Copa América para que Scaloni se fuera:

Ruggeri: No hay un proyecto serio para que la Selección vaya hacia un lugar

Vignolo: Si tengo que pensar con el corazón, quiero salir campeón de América y morir con Messi. Si tengo que solo pensar, digo "prefiero hacer las cosas mejor y que después venga lo que tiene que venir"

Domínguez: Me dan ganas de abrazarte

Los comentarios que Cande Ruggeri recibió en su tweet

Los usuarios de Twitter no tardaron en responderle a la hija de Ruggeri que, a pesar de su buena intención, no logró el cometido de bajar la cantidad de críticas en redes a su padre. "Falso falso, el Sr se prendió al puterio junto con el pollo y bardeaban a la selección. La verdad se me cayó un ídolo. Si tiene dignidad que pida disculpas", "Pero cuando pudo crítico! Nadie habla al pedo hay vídeos" y "Lo que mas festeje que ahora ya no tenemos que escuchar mas a tu viejo decir 'Nosotros somos los campeones del 86' todo el respeto a ese plantel pero ya puede ir cambiando el dicurso por ellos fueorn, ahora tenemos un nuevo presente" fueron algunos de esos comentarios.