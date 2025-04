Ideal para los días de frío: estas son las 4 prendas que son tendencia del invierno 2025 para vestirse en Argentina

Los suéter cuello alto, las chaquetas bomber y los cárdigan largos serán las prendas favoritas de la temporada otoño/invierno 2025.

Con la llegada del frío, el cambio de estación se hace evidente no solo en el clima, sino también en las tendencias de moda. Los abrigos de este invierno están lejos de los tradicionales buzos canguro, y ahora se imponen opciones más innovadoras, cálidas y con un diseño completamente renovado. Los grandes diseñadores ya establecieron las pautas: cuellos altos, texturas más gruesas y siluetas holgadas dominarán la temporada, creando una perfecta fusión entre comodidad y estilo urbano.

Uno de los básicos que no puede faltar es el suéter de cuello alto, una prenda clave que ofrece estilo, abrigo y versatilidad. Es ideal tanto para looks informales, con jeans y zapatillas, como para combinaciones más sofisticadas con pantalones de vestir o faldas midi, siendo perfecto para cualquier ocasión.

Las chaquetas bomber también regresan con fuerza este invierno. Con un diseño más robusto, son ideales para protegerse del viento sin perder estilo. Las versiones actuales incluyen detalles como capuchas amplias, mangas abullonadas, cierres frontales y tejidos impermeables, lo que las hace perfectas para los días más fríos. Son fáciles de combinar con jeans, pantalones cargo o joggers y, además, los modelos en colores vibrantes o con estampados, están ganando cada vez más popularidad entre los más atrevidos.

El cárdigan largo se presenta como la opción ideal para quienes prefieren prendas más sueltas. Este invierno, los modelos con puntos gruesos, grandes bolsillos y largos hasta la rodilla, se convierten en los protagonistas. Son perfectos para llevar tanto en casa como en salidas urbanas, y su estilo relajado se adapta a diferentes looks, desde los más bohemios hasta los más elegantes.

Finalmente, los conjuntos de felpa o polar se consolidan como una alternativa moderna y cómoda al clásico buzo. Estos conjuntos, que incluyen sudaderas y pantalones, ofrecen una combinación perfecta de abrigo y estilo deportivo. Las opciones lisas o con estampados, junto con detalles de contraste, permiten crear un look informal pero con mucha presencia, y si se combinan con una campera puffer o una sobrecamisa, son el outfit perfecto para el invierno.

Adiós zapatillas: el calzado que será furor en el invierno 2025

Las propuestas en calzado para el año 2025 prometen ser increíbles y van a estar presentes en los looks de calle. En esta ocasión, dejamos de lado las zapatillas que fueron tendencia durante años y nos enfocamos en tres opciones elegidas especialmente para cualquier ocasión.

Además, se espera que los diseños incorporen materiales sostenibles y tecnología avanzada, ofreciendo no solo estilo, sino también confort y durabilidad. Con estas innovaciones, el calzado del 2025 se convierte en una declaración de moda consciente. Preparate para lucir a la vanguardia mientras cuidas del planeta.

Comenzamos hablando de las botas altas, las cuales están en el centro de atención. Dentro de todas las opciones disponibles, dos propuestas se destacan y serán las protagonistas indiscutidas: las botas de caña alta y las botas bikers.

Tanto una como la otra son ideales para usar en cualquier momento del día. Las botas de caña alta estilizan y visten completamente la pierna, siendo perfectas para combinar con minifaldas en invierno o verano, shorts, vestidos e incluso faldas largas. Para un look nocturno, puedes combinarlas con una camisa oversize o una remera del mismo estilo, mientras que durante el día quedan perfectas con un sweater XXL tipo vestido.

Además, los diseñadores están incorporando detalles únicos, como hebillas llamativas y texturas innovadoras, que elevan aún más estas propuestas. La sostenibilidad también juega un papel crucial, con materiales reciclados y procesos éticos que se vuelven esenciales en la producción del calzado.

Otra opción que se va a llevar todos los aplausos son los mocasines con plataforma. Este calzado clásico y versátil se adapta a cualquier outfit y agrega estilo.

En esta temporada, los mocasines toman protagonismo con una particularidad: las plataformas. Los verás tanto en looks de día como de noche. Los mocasines chunky, como se les suele llamar, se combinan a la perfección con pantalones sastreros o faldas para un look más formal.

Algo a considerar es que las marcas están apostando por la sostenibilidad, haciendo uso de materiales reciclados y procesos ecoamigables. Esta tendencia no solo busca un impacto visual, sino también un compromiso con el medio ambiente. Así, el 2025 se perfila como un año donde la moda y la conciencia ecológica caminarán de la mano.

Por último, no podemos olvidarnos de las botas con corderito adentro para hacer frente a los días más fríos del invierno. También puedes optar por suela suecas para un look más relajado y casual. Sin duda, esta propuesta es perfecta para un look de día con jeans o faldas. La comodidad y la sofisticación se unen en estas botas, que están disponibles en colores negro, gris y marrón.