El fin del oversize: la nueva tendencia de abrigos para este invierno en Argentina

Cuál es la moda de abrigos para este invierno 2025. Cuáles son las tendencias otoño-invierno para este 2025. Qué abrigos usar para el invierno 2025.

En 2020, con la llegada de la pandemia y la obligación de quedarse dentro de casa, la moda oversize se impuso en las tendencias por su estilo cómodo y descontracturado. Sin embargo, luego de 5 años, este tipo de abrigos ya dejarán de usarse y, para el invierno 2025, un nuevo estilo empezará a verse y utilizarse en Argentina.

Debido a su estilo ancho, la moda oversize, que quiere decir "más grande que tu talle", se convirtió en la norma en todas partes del mundo, ya que propiciaba la comodidad justa para quedarse en casa. Sin embargo, la pandemia ya fue hace cinco años y finalmente llegó un nuevo estilo para imponerse en la ropa abrigada y que empezará a verse en Argentina durante esta temporada de otoño-invierno.

El invierno pasado fue bastante intenso y se registraron temperaturas muy bajas en el país, por este motivo, este año la moda apuntará a telas y estructuras mucho más abrigadas. Precisamente, ahora primarán los abrigos de lana, con tejidos gruesos y siluetas definidas. Así, se pasará de una moda más suelta a una que se adapta al cuerpo y marca la silueta personal.

Una particularidad, es que los abrigos tendrán detalles en el cuello como una polera prominente, algún bordado o bien un cuello estilo bote para sumar elegancia. En cuánto a los colores, seguirán las gamas de los neutros, motivo por el que la mayoría de los diseños se verán en marrón, beige, negro y blanco.

Cuál es la moda de abrigos para este invierno 2025. Cuáles son las tendencias otoño-invierno para este 2025. Qué abrigos usar para el invierno 2025.

Materiales que marcan tendencia

El invierno 2025 también trae novedades en cuanto a materiales. Los tejidos tecnológicos y los acabados metalizados son la gran apuesta de esta temporada. Estos textiles le van a dar el plus futurista a tu look.

Por otro lado, los acolchados de tejidos innovadores reemplazan a las versiones más gruesas y pesadas de antes. Ahora, podés encontrar abrigos que son livianos pero igual de abrigadores, ideales para moverte con comodidad en la ciudad sin perder el estilo.

Este año, la moda invernal se deshace de los viejos clichés y apuesta por un estilo más refinado y versátil. Las camperas con capucha quedan atrás, dando paso a opciones que combinan sofisticación y funcionalidad. Ya sea con un abrigo de lana merino, una parka larga o un chal de terciopelo, el invierno 2025 invita a explorar nuevas formas de abrigo sin perder la comodidad.

Si sos de los que extraña la capucha, no te preocupes: las alternativas que propone esta temporada no te van a defraudar. Además, siempre podés complementar tu look con accesorios como gorros o bufandas, que te permiten mantener el estilo sin renunciar a la protección contra el frío.