Portal 11/11: Mhoni Vidente lanzó sus predicciones y reveló cuáles signos serán bendecidos por los astros

La reconocida astróloga y tarotista Mhoni Vidente aprovechó las energías del portal del 11 de noviembre (11/11) y reveló los cinco signos del zodíaco que tendrán buena suerte y les llegará abundancia. Qué predicciones lanzó la pitonisa.

Cuáles son los cinco signos que recibirán abundancia tras el portal 11/11

Mhoni Vidente describe el 11 de noviembre como el “día del espejo”, un momento en el que los siete planetas se alinean y, junto con los eclipses de este año y el paso del meteorito 3i Atlas, "se abre completamente el portal de la riqueza y la abundancia en el mundo entero”, asegura la astróloga.

Se trata de un portal energético que, según la pitonisa, no se presentaba desde hace más de 900 años y cuyos efectos podría extenderse durante una década. Para los especialistas en astrología este día marca el inicio de una nueva etapa económica y personal para quienes lo aprovechen con fe y afirmaciones positivas.

Según la reconocida vidente existen 5 signos que tendrán buena suerte y les llegará la riqueza y la abundancia gracias al portal. Para estos la astróloga predijo:

Escorpio : los escorpianos tendrán un momento para reinventarse, madurar, comenzar de cero y transformar su vida para atraer la buena fortuna.

: los escorpianos tendrán un momento para reinventarse, madurar, comenzar de cero y transformar su vida para atraer la buena fortuna. Acuario : las predicciones de la astróloga para este signo es que recibirán los frutos de su esfuerzo. Obtendrán riqueza, abundancia y estabilidad.

: las predicciones de la astróloga para este signo es que recibirán los frutos de su esfuerzo. Obtendrán riqueza, abundancia y estabilidad. Aries : para los arianos llegará la abundancia una vez que comiencen a solucionar sus problemas. Tendrán tres golpes de suerte.

: para los arianos llegará la abundancia una vez que comiencen a solucionar sus problemas. Tendrán tres golpes de suerte. Cáncer : para los cancerianos la astróloga predijo la llegada de abundancia en el dinero y en el trabajo.

: para los cancerianos la astróloga predijo la llegada de abundancia en el dinero y en el trabajo. Libra: los regidos por este signo tendrán una retribución por su paciencia. Además, la pitonisa auguró sorpresas en el amor, especialmente en el matrimonio y crecimiento económico.

Mhoni Vidente aseguró que con el portal del 11 de noviembre llega la fortuna y la abundancia para Escorpio, Acuario, Aries, Cáncer y Libra

Ritual de la abundancia para hacer este 11/11

Mhoni recomendó realizar el ritual a las 11 de la mañana, aunque muchos otros astrólogos sostienen que se pueden realizar durante el día. El ritual de manifestación que recomienda la reconocida vidente es: