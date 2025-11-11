Portal 11/11: Mhoni Vidente lanzó sus predicciones y reveló cuáles signos serán bendecidos por los astros

La reconocida astróloga y tarotista Mhoni Vidente aprovechó las energías del portal del 11 de noviembre (11/11) y reveló los cinco signos del zodíaco que tendrán buena suerte y les llegará abundancia. Qué predicciones lanzó la pitonisa.
Cuáles son los cinco signos que recibirán abundancia tras el portal 11/11
Mhoni Vidente describe el 11 de noviembre como el “día del espejo”, un momento en el que los siete planetas se alinean y, junto con los eclipses de este año y el paso del meteorito 3i Atlas, "se abre completamente el portal de la riqueza y la abundancia en el mundo entero”, asegura la astróloga.
Se trata de un portal energético que, según la pitonisa, no se presentaba desde hace más de 900 años y cuyos efectos podría extenderse durante una década. Para los especialistas en astrología este día marca el inicio de una nueva etapa económica y personal para quienes lo aprovechen con fe y afirmaciones positivas.
Según la reconocida vidente existen 5 signos que tendrán buena suerte y les llegará la riqueza y la abundancia gracias al portal. Para estos la astróloga predijo:
- Escorpio: los escorpianos tendrán un momento para reinventarse, madurar, comenzar de cero y transformar su vida para atraer la buena fortuna.
- Acuario: las predicciones de la astróloga para este signo es que recibirán los frutos de su esfuerzo. Obtendrán riqueza, abundancia y estabilidad.
- Aries: para los arianos llegará la abundancia una vez que comiencen a solucionar sus problemas. Tendrán tres golpes de suerte.
- Cáncer: para los cancerianos la astróloga predijo la llegada de abundancia en el dinero y en el trabajo.
- Libra: los regidos por este signo tendrán una retribución por su paciencia. Además, la pitonisa auguró sorpresas en el amor, especialmente en el matrimonio y crecimiento económico.
Ritual de la abundancia para hacer este 11/11
Mhoni recomendó realizar el ritual a las 11 de la mañana, aunque muchos otros astrólogos sostienen que se pueden realizar durante el día. El ritual de manifestación que recomienda la reconocida vidente es:
- Encender una vela blanca para atraer la luz divina.
- Escribir tres deseos en una hoja blanca con una lapicera roja, quemar el papel con la llama de la vela mientras se pide a Dios y a los arcángeles abrir las puertas de la abundancia.
- Regalar 11 monedas para multiplicar la energía de prosperidad.
- Usar ropa blanca o roja.
- Cortarse el pelo.
- Atar un listón rojo con tres nudos en el tobillo izquierdo como símbolo de protección y buena fortuna.