Mhoni Vidente predijo catástrofes naturales y sismos antes de fin de año: "Apenas viene lo peor".

Como si el 2025 no hubiera tenido ya demasiado, Mhoni Vidente predijo que aún queda mucha agua por correr debajo del puente. La pitonisa aseguró que antes de fin de año sucederán catástrofes naturales, entre ellas, huracanes, lluvias intensas y un diciembre atravesado por movimientos sísmicos. La alerta la dirigió particularmente hacia México, y aseguró que "apenas viene lo peor" para ellos.

La terrible predicción de Mhoni Vidente para antes de que termine el año

A la hora de hacer predicciones, Mhoni Vidente baja todas sus visiones, sin ningún tipo de temor al que dirán, por más que sean fuertes. En este sentido, aseguró que las inundaciones y deslaves ocurridos en Veracruz, Puebla e Hidalgo, fueron "un evento muy raro, porque se juntaron el frente frío, la vaguada y la tormenta. Ya lo había dicho: viene algo muy fuerte, un sismo, un huracán, inundaciones... es el año del Diablo", advirtió.

Mhoni Vidente advirtió que se aproximan catástrofes naturales.

Las cartas de la pitonisa mostraron dos nuevos huracanes que podrían impactar por distintas regiones: uno desde el Caribe hacia el Golfo de México, con trayectoria por Cancún, Playa del Carmen, Tamaulipas y Texas; y otro en el Pacífico, con afectaciones en Acapulco, Oaxaca y Colima. Sin embargo, alentó a los mexicanos y les expresó de forma positiva: "las cosas se están moviendo por algo. Después de que viene algo muy malo, llega algo muy bueno. Es una ley divina".

Además de alentar a los mexicanos ante tan terrible panorama arrojado por las cartas, Mhoni Vidente les planteó cuál es la solución frente a lo que se les avecina: "la carta del As de Espadas nos dice que hay que rezar más, tener más comunión con Dios. Todo esto pasa por una razón, y después de la oscuridad viene la luz".

Las fechas claves antes de que termine 2025, según Mhoni Vidente

En otro orden de cosas, Mhoni Vidente compartió cuáles serán las fechas claves antes de que termine el 2025. Estos números traerán abundancia en los nacidos bajo los 12 signos del zodíaco que sepan aprovechar las energías. "Son días en los que todo lo que se siembra con fe florece más rápido", aseguró. Asimismo, afirmó que los martes y domingos serán los más poderosos para manifestar. En lo que respecta a los números de la suerte, son los siguientes: 06, 14, 05 y 23.

Será cuestión de cada quien saber aprovechar estas fechas y manifestar al universo un futuro próspero. Desde luego que la vida está llena de sorpresas, pero conocer las energías disponibles permite tener un poco más de firmeza sobre el sinuoso camino que se presenta en el día a día.