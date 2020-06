Tras el escándalo, Jorge Rial confirmó qué pasará con el futuro de Diego Maradona

Después de que Matías Morla, apoderado de Diego Maradona acusara a la dirigencia de Gimnasia y Esgrima de La Plata de mantener estancada la renovación del contrato del Director Técnico, Gabriel Pellegrino, titular del club, señaló al entorno del Diez por el conflicto. Por eso, en medio del escándalo, Jorge Rial salió a aclarar qué pasará con el futuro laboral del ex jugador de la Selección.

"Diego se jugó todo por Gimnasia. No faltó a un solo partido e incluso desafiando las recomendaciones de sus médicos. Hoy aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego, no le quieren renovar. Maradona quiere seguir en Gimnasia", apuntó Morla. Cerca de Maradona entiendían que había resultado trascendente para que el directivo pudiera conseguir la reelección y veían cierta ingratitud.

Desde el lado de Gimnasia agitaron la versión de que el DT y su equipo habían pedido un incremento salarial para el segundo semestre de 2020. "Pretendían un aumento que no podemos asumir. El problema no es Diego Maradona, es la gente que lo maneja. Tiene un grupo de gente que no permite que hablemos con él", aseguró Pellegrino.

Pero horas más tarde, Rial confirmó a través de sus redes que este miércoles, el día del cumpleaños 133 de la institución, se haría oficial el nuevo acuerdo entre las partes, que tendrá una duración de 18 meses.

"Finalmente Diego Maradona seguirá siendo el técnico de Gimnasia hasta diciembre del 2021. Mañana lo anuncian", escribió en sus redes.

El abogado y el dirigente habrían arreglado los números para llegar a un punto de acuerdo. El desenlace fue bueno y el acuerdo se haría oficial en las próximas horas.