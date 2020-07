Sin Andy Kusnetzoff, cuál será la estrategia de Telefe para ganarle al programa de Mirtha Legrand

Sin Andy Kusnetzoff en la conducción de "PH Podemos Hablar" la señal prepara una fuerte competidora para salir a ganarle el rating a las mesazas de Juana Viale. Para semejante desafío apostarán de lleno por reponer la exitosa telenovela brasilera "Avenida Brasil" hasta las 23 horas. Luego habrá un compilado del ciclo de Andy.

En un principio se pensó en Verónica Lozano para que reemplace al conductor infectado de COVID-19, aunque horas más tarde se descartó de lleno la opción ya que no veían conveniente exponerla y saber que también podría contagiarse. De hecho, Lozano se encuentra haciendo su magazine desde casa. Sin un reemplazo Telefe saldrá a la cancha con este enlatado que marcó furor al momento de su lanzamiento.

"De ánimo estoy bien, la verdad que estoy bien, transitandolo. Y bueno, esperando a ver como sigue. Después les voy contando día a día. Tenía mucha tos, y me agarró un cansancio en el cuerpo. Fiebre no tenía. Pero como el domingo seguía igual me fui a ver", había mencionado Andy Kusnetzoff sobre su estado de salud actual, dejando tranquilos a todos sus seguidores.

Para aquellos que no hayan visto "Avenida Brasil" o quieran refrescarla la trama relata como la ambición y la crueldad pueden cambiar el curso de la vida de una joven y con el tiempo, llevarla a querer venganza. La dramática historia de Rita, que lucha por recuperar parte de la vida que su madrastra Carmina le robó cuando todavía era solo una niña.