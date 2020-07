Radio Mitre: la amenaza de Marcelo Longobardi al Gobierno si extienden la cuarentena

El periodista ultramacrista Marcelo Longobardi se mostró muy combativo ante la posibilidad de una extensión de la cuarentena y deslizó que, en caso de que suceda, el Gobierno debe pensar en reprimir con las fuerzas de seguridad.

“Yo me imagino que si la provincia, la Nación y eventualmente la Ciudad pretenden mantener este estado de cosas después del 17 de julio más vale que vayan pensando en un formato ultra policial. Conmigo van a tener inconvenientes porque no me voy a adherir a semejante disparate“, declaró, indignado.

Además, el conductor cuestionó al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien aseguró que la Ciudad tiene más casos que el Gran Buenos Aires cada 100 mil habitantes y sentenció: “Es inverificable”.

Por otro lado, se refirió a las consecuencias que deja la pandemia en la economía. “Por el momento, no se conoce el pensamiento del presidente Alberto Fernández respecto de la economía. El presidente ha sugerido que lo que viene es una economía muy impulsada por el Estado”, describió.