Pelea, llanto y posible renuncia: Marcela Coronel se cruzó al aire con Denise Dumas por la cuarentena

En medio de un debate por la extensión de la cuarentena, Denise Dumas y Marcela Coronel, se enfrentaron en cámara. El episodio derivó en llanto y una posible renuncia.

Desde su casa, Denise afirmó: "A mí me parece que es un buen momento momento para empezar a abrir la cuarentena, porque nos pidieron un esfuerzo enorme para poder preparar el sistema sanitario. Se supone que el sistema ya debería estar preparado para que la gente vuelva a trabajar, porque se está muriendo de hambre. Seguimos siendo personas con trabajo que hablamos desde la tele".

"Hace un ratito Marcela decía que había gente manifestándose y rompiendo la cuarentena. Pero entonces, uno ya no puede trabajar ni manifestarse y nos tienen en casa callados, mudos muertos de hambre, y lo único que hay que hacer es obedecer. Me parece que ya está, que hay que pensar en la gente. El sistema todavía no colapsó", aclaró.

A lo que Coronel replicó: "El sistema no colapsó, pero está al 60%. Entonces, que la gente se manifieste, vaya y se queje. Genial, pero cuando toda esa gente se contagie, Dios quiera que no, y necesite camas de terapia intensiva con respirador y no haya, ¿qué hacemos? Hay que balancear las dos cosas".

Ahí Dumas hizo un comentario que hirió a Marcela: "Vos lo estás diciendo pero tenés para comer. Hay que valorizar esto que decimos sin entender de lo que hablamos". "Yo no hablo sin saber de lo que hablo, hablo de por qué se estableció la cuarentena", afirmó luego.

"No, Marce. No pasaste hambre. No sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija", le retrucó Dumas.

El ida y vuelta continuó, cada una manteniendo su postura y ponderando posturas diferentes, subiendo de tono. Por eso en la pausa Coronel se puso a llorar y hasta aseguraron que lanzó un alfajor enojada, en medio de una crisis de nervios y bronca.

Tras el episodio, hubo quien aseguró que hasta podría renunciar.

Mirá el cruce completo: