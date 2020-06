Picante comentario de La Negra Vernaci a Jorge Lanata en la pelea por el rating

La conductora radial Elizabeth “La Negra” Vernaci lanzó un picante comentario al final del programa de Marley, Por el Mundo, en referencia al conductor macrista Jorge Lanata, quien se burló de competir contra “un bebé y una torta”, y ahora se viralizó ya que el operador periodístico de El Trece perdió la pelea por el rating.

El domingo pasado, Lanata se jactó: “No hay que decir nada del rating porque la semana que viene hacemos once y dicen el fracaso. Estuvo bueno le ganamos a una torta… no lo vi nunca pero me deprime un poco que compita con nosotros una torta o un bebé”.

Este domingo, como suele suceder con el rating, los números fueron para Telefe con el festejo de cumpleaños de Marley junto a Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese. El ciclo de viajes se impuso con picos de 14,2 y la negra no se privó de lanzarle un palito al conductor de El Trece.

Mientras soplaban las velitas y el conductor dio paso a Bake Off Argenitna, Vernaci disparó: “Con una torta y un bebé hicimos un programa”. Lo dijo en clara alusión a los dichos de Lanata y provocó la risa de todos que terminaron el programa al grito de “la torta y el bebé”.