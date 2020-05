Periodista de TN tuvo coronavirus y no se enteró

La corresponsal de TN en Nueva York, Nieves Zuberbühler, descubrió que tuvo coronavirus al realizarse un test con resultado positivo. La periodista aseguró que no percibió los síntomas de la enfermedad.

La movilera argentina reveló en una conexión con el canal cómo funcionan los test IgG e IgM que se realizan en la ciudad donde vive. Según explicó, tiempo atrás su novio dio positivo en uno de esos test y ella decidió realizarse la prueba para comprobar su situación.

Con una muestra de sangre, a la joven finalmente le encontraron anticuerpos contra el COVID-19. Esto significa que atravesó la enfermedad sin presentar síntomas y que su organismo logró generar las defensas necesarias para protegerse. "Dio positivo, quiere decir que tuviste coronavirus, que estuviste expuesta al virus en el pasado y que desarrollaste los anticuerpos", detalló.

Y agregó: "Cuando a él (su novio) le dio positivo le dije que me lo iba a hacer para ver qué me daba a mí. La verdad que siempre me sentí perfecta, no mostré nunca ningún tipo de síntoma".

Asimismo, Nieves cuestionó el poco cuidado de los neoyorkinos con respecto al coronavirus. "Cuando empezó lo del virus en China, en Nueva York descreían de su alcance porque ni siquiera estaba parada la ciudad. Empecé a decir a mis grupos cercanos 'tengan cuidado', después falleció una compañera de trabajo. De una semana para la otra la ciudad cambió", señaló.

Y concluyó: "Me deja tranquila que yo entré en cuarentena porque tuve contacto con personas que tuvieron el virus y fui muy cuidadosa y responsable. Si no hubiese sido así hoy me sentiría muy mal", cerró Nieves.