La noticia fue anunciada por Matías Martín en Radio Metro.

Los oyentes de Radio Metro recibieron la triste noticia de que "Basta de Todo", ciclo radial conducido por Matías Martin y emitido por primera vez en 2001, llegará a su fin este año tras dos décadas al aire. El viernes 18 de diciembre será la última emisión del exitoso programa, ya que el 2021 encontrará al conductor en otra emisora. "Me siento bendecido por la enorme cantidad de compañía, apoyo e interacción de miles y miles de oyentes muy creativos, silenciosos, participativos o fanáticos con los que el amor nos unirá por siempre", compartió Martin en sus redes.

"En nuestro equipo Emilse, juan, Malena, Diego Mariano Ripoll y quien les habla, Matías Martin, preparado para hacer un anuncio, un anuncio que hace tiempo venimos madurando, que hace tiempo vengo pensando y que hace mucho tiempo podría haber sido por diferentes motivos el día es hoy, el día es hoy. No tengo mucha explicación, ni muchas razones de por qué hoy y no en otro momento. La verdad es que pudo haber sido hace cinco años, pudo haber sido hace diez, hace tres, hace dos, hace uno, pero finalmente llegó. Y siempre pensé que cuando mis hijos terminen el ciclo primario en mi vida se venía un cambio. Lo pensé, no lo planee demasiado pero lo pensé", arrancó el conductor.

Tras mostrarse conmovido por la decisión tomada, aseguró: "Mi vida está adentro de este programa, porque lo llevo adentro. Aprendí a amarlo, a quererlo, entenderme también, a ir encontrando los tiempos y, para no dar muchas vueltas, la noticia que tengo para contarles es que se termina Basta de todo. Después de 20 años, este programa termina". Asimismo, detalló que "hay un último programa que va a ser el 18 de diciembre, así que tendremos un par de semanas para despedirnos, para encontrarnos, para abrazarnos, virtualmente, de acuerdo a los protocolos vigentes, pero con la certeza de tomar una decisión con la que estoy en paz".

"Arranqué con 30 años y lo cierro con 50. Arranqué con una de las crisis más terminales que haya tenido la Argentina, este ciclo, ya con el programa arrancado en 2001, y termino con una pandemia global. Mirá qué marco que hay alrededor, qué arranque y qué final, y en el medio, la vida nuestra, nueve presidentes. Igual es con trampas, porque en el primer año tuvimos cinco y después terminaron: después vino Néstor, Cristina, Cristina, Mauricio y el mandato vigente de Alberto", reflexionó, sobre la génesis del programa.

"Montones de cosas que pasaron en todas estas tardes, que hicieron también que nos acompañemos y que quede una huella indeleble también en mucha gente, de enterarse que el papa era argentino porque pasó en horario de programa, que murió Maradona el miércoles pasado, porque nos estaban escuchando en el arranque y sucedió, que murió Fernando Peña, porque me tocó decirlo en una sesión de El hombre cualquiera, o la noticia que sea: discursos presidenciales, habló Mauricio, habló Cristina, tuvimos traspasos, tuvimos quilombos, tuvimos ese 2011 fatídico, que fusionó ese Basta de fútbol, con el que yo me vine a la Metro, con ese Todo Pasa, que empecé a hacer con Juan Pablo en el año 2001", sumó.

Para finalizar con su anuncio, Matías Martin afirmó: "A fin de cuentas voy a tener que tomar decisiones como como la que estoy tomando. Alguno podrá no entenderla, no compartirla, alguno simplemente podrá conectar con la cantidad de momentos donde te sacamos una sonrisa al aire o te hicimos repensar algo, emocionar, para mí es misión cumplida. No es que me voy a retirar de la vida ni me voy a tirar debajo de un tren. El año que viene estaré haciendo radio en otro lugar pero para mí lo importante hacer un cierre de este ciclo y decirlo, con la frente bien alta y el orgullo a flor de piel de saber que buscamos hacer algo original, distinto, con nuestro sello, que nos divertimos, que viajamos. Hice otras cosas y me fue bien con otras cosas pero creo que nada será como Basta. No le tengo miedo al fantasma de Basta, a la comparación y a lo que la vida pública requiera. Estaré estas dos semanas para despedirnos, escucharnos, contenernos y hacernos compañía".