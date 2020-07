La crítica de Juan Grabois a Luis Novaresio

Durante la semana se vivió una llamativa situación entre Juan Grabois y Luis Novaresio en Animales Sueltos. El líder de la UTEP cruzó al periodista por un informe sobre la desaparición de Fabián Gutiérrez.

En la presentación del tema, Novaresio había explicado que Gutiérrez era un ex secretario y, en su discurso, hacía una alusión a la cercanía que tenía con Cristina Kirchner. En su comentario, el periodista sostuvo que era "una persona muy cercana" cuando, en realidad, dejaron de trabajar juntos hace más de 8 años.

Minutos más tarde, Juan Grabois le hizo una crítica sobre la manera en la cual presentaron el tema. "No me gustó la forma que presentaron el tema, dicen que era un allegado a la famila, no era allegado, era un tipo que trabajó con el marido, pero empieza una empieza a ver una especie de bruma alrededor".