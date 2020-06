Derribaron una fake news de los trolls macristas sobre Cristina Kirchner

En el viaje que Cristina Kirchner realizó a los tribunales de Lomas de Zamora se cruzó con el pintor Daniel Santoro que se acercó hasta allí para entregarle un cuadro que él había realizado. Desde diversos medios sostuvieron que la ex mandataria había rechazado el regalo, pero la fake news duró muy poco tiempo.

En las imágenes que los trolls macristas hicieron circular, se puede ver como fue el cruce entre el pintor y Cristina Kirchner. En ese momento, la ex mandataria hace un gesto y las imágenes se cortan. Sin embargo, el artista se encargó de derribar cualquier fake news al explicar cómo fue la situación en su propio instagram.

En una publicación muy breve, Santoro esribió: "El gesto no fue un rechazó, si no que me dijo que no podía recibirlo ahí. Que no podía tocar el envoltorio y que fuéramos al hall que ahí le podía entregar el cuadro". En la misma explicación, el pintor sostiene que "unos segundos después él entró y ahí se hizo la entrega del cuadro correspondiente".

Por otro lado, reveló la historia detrás del cuadro en sí. "A Cristina le encantó un posteo mío por el aniversario de Néstor donde lo representaba en el paraíso peronista, junto a Perón y Evita. Y me lo hizo saber". Allí agregó que, por esta situación, fue y le entregó el cuadro en persona.