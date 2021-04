Morla se defendió, habló de su cuñado y le lanzó un dardo a Marina Calabró

Matías Morla continúa alegando que está "de duelo" por la muerte de Maradona

"Lo escandaloso del escándalo es que te acostumbrás. Ya lo llevo como naturalizado y también es algo que no estoy seguro de que lo merezca", inició el ex abogado de Diego Armando Maradona y principal perseguido tras la muerte del Diez, Matías Morla, en una nueva entrevista con Jorge Rial en Tv Nostra aunque, esta vez, en vivo por América TV. A diferencia de la entrevista que trascendió desde el lunes a la noche, esta vez el abogado buscó limpiar su imagen. "No estoy cambiando la realidad para favorecerme", aseguró.

En su intento por correrse de cualquier tipo de responsabilidad en torno a la situación de Maradona antes de morir, Morla se defendió de las distintas acusaciones que pesan sobre él y habló sobre la situación de su cuñado, Maximiliano Pomargo quien también fuera el asistente del ex DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata en su último tiempo con vida. Pomargo figura en una serie de audios realmente explosivos que fueron dados a conocer a través del documental que publicó Infobae sobre el fallecimiento de Diego.

Ángela Lerena se refirió a los audios que se filtraron con la propia voz del cuñado de Morla en los que aseguraba que acercar al Diez a sus amigos, por recomendación del psicólogo, "complicaría a Matías (Morla)". Sobre el deseo de Gianinna de estar con su papá en ese difícil trance, Pomargo había definido: “Que mínimo sea el miércoles o el viernes para que pueda conseguir la casa. No pasa por eso, pasa que Gianinna no se lo lleve. Te tenés que encargar de eso. Si se va a lo de Gianinna, lo perdemos”.

"¿Se lo alejó a Maradona de sus amigos, de sus compañeros y de sus seres queridos para protegerte a vos? ¿Qué es este mensaje?", preguntó Lerena y, en un principio, el letrado se desentendió de la participación de su cuñado en el escándalo que rodea la muerte del Diez y expresó: "Hay que preguntarle a Pomargo. Vos te podés hacer responsable de un pariente directo" hasta que dijo "hay algo más grave y pasó en la clínica". Ante la nueva pregunta, Morla recordó, apuntó a Marina Calabró y le recordó: "¿Vos sabías lo que hacía tu cuñado?" (Por Fabián Rossi) y, en ese momento, no dijo mas nada al respecto.

"El odio que tienen Dalma y Gianinna (Maradona) es evidente", continuó Morla hasta que la periodista volvió a mencionar el asunto de los mensajes cuando el asistente de Diego insistió: “Porque de esto depende el trabajo de todos. De mí dependen el trabajo de muchas personas. Tranquilo que si logro zafar de ésta, hay plata para todos”.

El abogado abandonó lo que estaba diciendo, abandonó y cambió el desentendimiento por la situación de su cuñado por su defensa y definió: "Pomargo dice 'lo perdemos' para no perder el trabajo. Si Pomargo trabajaba de hacerle trámites y era su custodio, lo llevás al country de Giannina y no entra. Todo está inclinado para decir que fue Morla".