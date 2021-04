Pablo Migliore amenazó a Matías Morla luego de que rompiera el silencio junto a Jorge Rial en TV Nostra. El ex arquero de Boca estuvo preso en el penal de Ezeiza por una sospecha de encubrimiento a Maxi Mazzaro, marcado como un barra de peso en el Xeneize.​ Luego de cuarenta días de detención fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 500 mil pesos.

"Me enojé muchas veces, yo tenía a Morla de abogado y me decía que niegue. Declaraba y seguía adentro. Es tu abogado, le hice caso. Él venía acá, iba allá, a lo de Susana, a lo de Moria, hablaba de la causa, le sirvió mediáticamente. Un día se me salió la cadena y le dije que no lo quería ver más y que cuando lo cruce le corto la cabeza. Agarrate porque estás jugando con cosas que no tenés que hacer. Cambié de abogado, me dijo vení esto es así y a los 5 días estaba en mi casa", sentenció el exfutbolista junto a Sebastián Vignolo en ESPN.

"Me agarré trompadas en la cárcel. Porque vos tenés que hacerte respetar también, no por demostrar algo. No te queda otra. No se hace ronda cuando hay pelea, es un segundo y chau, se terminó. No ganás, vos lo que ganás es defenderte, sos vos, es tu vida. Ahí es donde aprendés el sentido de la vida", remarcó Migliore.

La explosiva pelea de Pablo Migliore contra Riquelme

En Boca se viven tiempos muy complicados en torno al plantel y la directiva, en la que Juan Román Riquelme resalta como vicepresidente segundo. Por lo tanto, el interés por conocer su forma de ser ha crecido considerablemente. En las últimas horas, el ex arquero Pablo Migliore visitó ESPN y dialogó con Alejandro Fantino, a quien le reveló la picante pelea que tuvo con el ídolo del Xeneize.

Fantino le hizo una pregunta que provocó la atención de los televidentes y que desencadenó una polémica: "¿Vos jugaste mucho con Riquelme?". Migliore, quien atajó en Boca entre 2006 y 2008, hizo una pausa y luego respondió de manera acotada: "Yo jugué con él. Compartimos vestuario". El conductor lo observó y, con una sonrisa, le comentó: "Riquelme se salvó entre los indios, ja".

El Loco Migliore, quien siempre se caracterizó por tener algunas peleas en diferentes clubes, comentó cómo era Riquelme dentro del vestuario: "Yo sé que hay algo en lo que tiene razón: él iba a entrenar y decía que no venía a hacer amigos. Y está perfecto. Era eso nada más".

"¿Lo agarraste del cuello después del partido contra Fluminense?", le consultó Fantino, haciendo referencia a un rumor que trascendió tras quedar eliminado en la Copa Libertadores 2008. Y luego, el exarquero indicó: "Una vez se corrió la bola de que yo lo había agarrado del cuello después de un partido. No pasó eso". Y resaltó: "Si yo lo agarro del cuello, se me borra la cinta no paro hasta que me lo llevo. Mirá si lo voy a agarrar del cuello y después lo voy a soltar".