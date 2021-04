Matías Morla habló con Jorge Rial y apuntó directamente contra Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona

Jorge Rial debutó con su nuevo proyecto, TV Nostra, y con una entrevista que puso de cabeza no sólo a la pantalla chica sino al propio entorno de Diego Armando Maradona: Matías Morla, el último apoderado del exfutbolista. Se trata de una de las entrevistas más buscadas luego de la muerte del astro del fútbol mundial, en la que Morla acusa sin pelos en la lengua a sus hijas con Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona.

"Soy el malo para un sector de los herederos, pero para la Justicia no", aseguró el principal apuntado públicamente como uno de los causantes de la muerte del mejor jugador de todos los tiempos y que, además, es investigado por la Justicia. "Las hijas podrían buscar trabajo por su cuenta, si algún día se disponen a trabajar, y hacer contratos con la imagen de Maradona porque están habilitadas", lanzó Morla ya que una de las principales acusaciones por parte de las hijas del Diez a su abogado pasa por el registro de la marca y de la imagen de Diego Armando Maradona.

"La única manera de quitar la marca es demostrando que Maradona no estaba en sus cabales", insistió el abogado al tiempo que recargó el fusil y lanzó: "¿Qué quieren plantear? Cuando le daba un millón de dólares a Dalma no estaba borracho, cuando le daba la marca a las hermanas estaba borracho, cuando le regalaba una camioneta a Rocío Oliva estaba borracho".

"(La ex esposa de Maradona, Claudia) Villafañe en el 2001 inscribió la marca Diego Armando Maradona. Es de Dalma y Gianinna, en Europa está inscripta", agregó al tiempo que reforzó la acusación contra Claudia y las hijas en común con el campeón del '86: "A Maradona lo abandonaron. Se murió solo".

"Parece que vos no tenés nada que ver", lanzó Rial. "Lo único que me queda a mí es pensar que tendría que haber hecho más fuerza para cumplir su último deseo: ver a todos sus hijos juntos. Ese era su gran dolor", respondió Morla y, a continuación, renovó críticas contra las hijas mayores de Maradona. "Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase. Ellas no se sentarían nunca en una mesa con Jana y con (Diego) Junior y si lo hacen es por este tema", apuntó.

"No me interesa quedar bien con nadie porque yo quedo bien sin mentir, con decir la verdad de todo lo que pasó. Yo soy el que estuvo con Maradona 7 Año Nuevo y 7 navidades, los dos solos esperando que suene el teléfono y no lo llamaba nadie", completó Morla, sin dejar lugar a dudas sobre su posición respecto de la familia del exfutbolista.

Sobre la condena social y la marcha en su contra

"Una marcha en la plaza que se usó con el dolor de la gente. Los que fueron a la plaza eran barrabravas pagos", sintetizó el ex abogado de Maradona sobre la marcha convocada por las hijas del Diez en contra de Matías Morla y el doctor Leopoldo Luque. Para enfatizar la tranquilidad que lo envuelve, el principal acusado públicamente por la muerte de Maradona aclaró: "Desayuno en la misma esquina todos los días y hago las mismas actividades. No me siguen barrabravas, me sigue gente de comederos".

En esta línea, desestimando por completo la condena social que recae sobre su figura tras la muerte de Diego Maradona, Morla retrucó: "Maradona facturaba, se murió y no puede hacer más dinero ahora. Mientras me piden la marca Maradona organizaron la marcha". "La marcha fue un escrache para una empresa que está a nombre mío por indicación de Diego", explicó al tiempo que aclaró que el ex futbolista lo eligió por el mismo motivo que "le revocó el testamento a las hijas".

Diego dijo 'la marca, cuidame a mis hermanas. La imagen, cuidá a mis herederos'", aseguró Morla. "No pude poner un testaferro para esconder, todo está a nombre mío y sus hermanas van a vivir, mientras yo viva, de eso", continuó.