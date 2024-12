Evo Morles en un acto del MAS

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, no renuncia a su deseo de volver a conducir los destinos del país, como lo hizo hasta que lo destituyó el Golpe de Estado comandando por Jeanine Áñez. Ese domingo, dejó en su segundo plano la disputa por la sigla del MAS -el Tribunal Superior Electoral (TSE) desconoció a Morales como titular- y dijo que de no quedar otra opción se presentará a las elecciones presidenciales del 2025 con otra sigla prestada.

“Ya he consultado telefónicamente, mañana se consolidará. Nosotros vamos a participar en las elecciones nacionales con el MAS-IPSP si ganamos esta batalla jurídica, si reconocen las normas; y si no, igual será con sigla prestada, será regalada, eso no es problema. El tema sigla no es problema”, aseguró Morales en su programa en radio Kawsachun Coca este domingo.

Por un lado, Morales afirmó que la decisión del TSE de desconocer a Morales y legitimar al delfín de Luis Arce, Grover García, es nula dado que los magistrados de ese organismo como de todo el poder judicial se autoprorrogaron en sus cargos en diciembre del año pasado en vez de llamar a elecciones como dicta la Constitución. "Todos sus hechos sentencia constitucinal resolucion constitucional son nulos de pleno derecho no valen", afirmó.

Y luego le quitó entidad al decir que vivió una situación similar en los años 95',97' y 99' donde jugó políticamente con siglas prestadas o regaladas. En el 95' -explicó- rechazaron la fórmula IPSP y se presentaron con Izquierda Unida. En el 99' David Áñez armó una escisión de Izquierda Unida, que fue el MAS, y se la "regaló" y con ella ganó en 2002. "Esta no es niguna novedad para mí. Estamos volviendo al pasado. Acá atrás están los gringos, están los yankees, Estados Unidos, usando al Gobierno, a la derecha para eliminar al movimiento político más garande de la historia", agregó.

El empate de Evo Morales y Manfred Reyes Villa en una encuesta

El expresidente de Bolivia aseguró ayer que sigue siendo "la primera opción" con miras a las elecciones generales de 2025. Morales reaccionó así a una encuesta de intención de votos encargada y difundida por el empresario Marcelo Claure que muestra a Morales empatado en el primer lugar con el opositor Manfred Reyes Villa, actual alcalde de la ciudad central de Cochabamba.

"Esta es la razón por la que nos intentan robar la sigla, nos persiguen con una veintena de juicios, pretenden inhabilitarnos e intentan asesinarnos. Estamos primeros en todas las encuestas", comentó Morales en X (antes Twitter). "Pese a que siempre minimizan nuestro respaldo en los sectores populares y en el campo, somos la primera opción del pueblo para salvar Bolivia", agregó. También, afirmó que seguirá "luchando para impedir" que Bolivia "siga y caiga en manos de quienes quieren destruirla".

La encuesta difundida por Claure fue realizada por la empresa Panterra del 2 al 15 de noviembre, con entrevistas presenciales a personas mayores de 18 años en Bolivia y un margen de error de 2,2 %. Entre otros resultados, la consulta muestra que Morales y Reyes Villa están empatados con 18 %, seguidos por el empresario opositor Samuel Doria Medina con 13 %.