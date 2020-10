La cantante se enojó con Boy Olmi y pasó un desagradable episodio al cocinar la carne.

Arrancó una nueva semana de desafíos en "MasterChef Celebrity" y ninguno de los famosos quiere abandonar el reality. Boy Olmi, quien resultó subcampeón de la primera gala, tuvo que designar duplas de trabajo y carnes a sus animales. En base a los resultados, la dupla de Analía Franchín y Patricia Sosa tuvieron que cocinar un conejo. Desesperada, la cantante le rezó a Dios antes de prepara al animal de difícil cocción, ya que es vegetariana. "¡Soy un ser de luz y voy a cocinar un conejo!", soltó, furiosa con Boy.

La dupla de mujeres no pudo esconder las caras de asco ante la carne que les tocó cocinar y que debía ser el ingrediente central de su plato. Pollo, pescado, lomo y conejo fueron los animales elegidos -los que Boy Olmi distribuyó entre las parejas- para la gala. Indignada, la cantante soltó un grito: "¡Yo soy un ser de luz y voy a cocinar un conejo! Estaba rezando para que no me tocara". Acto seguido, la famosa vegetariana rezó antes de ponerse a cocinar.

"Yo tuve un conejo de mascota y en mi vida lo probé. Me da mucha impresión", atinó a decir Analía Franchín, quien tuvo una mala noche y presentó conejo rebozado, al horno y crudo. Los jurados señalaron que si bien la carne se seca con facilidad y su preparación es muy elaborada, el error de la periodista era imperdonable y merecía competir entre los peores de la semana.

Del lado de Patricia Sosa, el enojo hacía el esposo de Carola Reyna no dismunuyó y, rencorosa, disparó: "La verdad es que mientras cortaba el conejo, imaginaba la cabeza de Boy. Lo voy a matar, qué horror".

Al final, su plato -un conejo al vino blanco con puré de batatas- resultó uno de los mejores de la noche y le valió un lugar dentro de la competencia por las medallas de oro y bronce, que en la primera gala las tuvieron Vicky Xipolitakis y Boy Olmi.