Participante de MasterChef Celebrity apuntó contra Germán Martitegui: "Era agresivo"

Un participante de MasterChef Celebrity 2 lanzó una picante declaración contra Germán Martitegui y los miembros de la producción del programa. ¡Grave denuncia!

MasterChef Celebrity es, sin dudas, el programa más exitoso de la televisión argentina y el que más rating viene logrando desde hace más de un año. Pese a que los participantes se desenvuelven en un buen clima, en el que hay pocos momentos escandalosos, una fuerte denuncia ha caído sobre Germán Martitegui, uno de los miembros del jurado. Se trata de Rocío Marengo, quien lanzó un picante testimonio sobre el chef.

En una entrevista que le concedió a Implacables, Marengo dejó en claro que la pasó mal durante su participación en la primera temporada de MasterChef: "Sufrí un montón, no me gustó, no la pasé bien. Lamento mucho haber tenido que pasar todo por eso. De hecho, por eso elegí ni ir a la final, porque fue un lugar donde yo no estuve cómoda".

Asimismo, indicó que la producción de Telefe decidió quitar diferentes escenas en las que fue maltratada por el jurado: "Si me humillan, me hacen llorar y eso sale al aire yo no digo nada. Ahora, si me humillan y no lo ponen al aire parece que lloro porque pasó una mosca volando. Eso es lo que a mí no me gustó".

De todas formas, Marengo resaltó que el único jurado con el que la pasó mal es con Martitegui: "Ahora que los veo me parece que fue hace tanto… tengo que reconocer que Donato de Santis y Damián Betular tienen el perfil de jurados buenos y fueron buenos. Pero al que se le iba la mano con las cosas que me decía era Martitegui, que no es actor y pobrecito trataba de hacer lo mejor, pero en la búsqueda de palabras para hacerme llorar se le iba la mano, se desubicaba. Por eso no salía al aire".

Cómo fue el día que Germán Martitegui maltrató a Rocío Marengo en MasterChef Celebrity 2

De acuerdo a lo que relató Rocío Marengo, Germán Martitegui la trató mal en uno de los programas de la primera temporada de MasterChef: "Una vez me gritó ‘callate y cociná’, y eso no salió al aire. Yo estaba hablando con el Mono de Kapanga". Pese a la crítica que le hizo al miembro del jurado, indicó que comprende que en la producción le pidan a los chefs que sean severos a la hora de realizar las devoluciones: "La verdad es que pobre Germán, es un chef al que lo pusieron a actuar y se le fue de las manos".

"Ahora que pasó el tiempo hasta lo puedo ver, el señor hizo lo que pudo porque no es actor. Pero la producción tiene que entender que se le iba la mano, porque era re agresivo", agregó.