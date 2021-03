Guillermo Calabrese admitió que mira MasterChef Celebrity pero lanzó una dura crítica a los participantes El ex conductor de Cocineros Argentinos es un fiel seguidor del reality, pero no dudó en remarcar todo lo que no le agrada.

25 de marzo, 2021 | 11.20 Guillermo Calabrese es uno de los máximos referentes a nivel gastronómico en el país. Además de haber sido una de las caras de Cocineros Argentinos, es el director académico de la escuela de cocina del Instituto Gato Dumas. Como figura de la televisión y de la cocina, opinó la nueva edición de Masterchef Celebrity de manera muy crítica. El dólar blue cae: ¿Por qué no bajan los precios? “No espero aprender la receta de una bolognesa porque no la muestran. El eje son los invitados que no son gastronómicos ni mucho menos, como mucho son amos de casa que cocinan”, dijo en diálogo con Mitre Live, consciente de que gran parte de lo que importa en el ciclo de Telefe es el show, y que muchas veces cocinar es una simple excusa para la competencia. MÁS INFO Masterchef Celebrity Donato De Santis volvió a enloquecer en MasterChef Celebrity A pesar de que preferiría ver elaboración de platos, se enganchó con el programa que conduce Santiago del Moro: “Por una cuestión de divertimento. Lo que te muestran es la frustración de fulano y la metida de pata del otro". Recordó además uno de los momentos más disparatados del reality, cuando Andrea Rincón pisó con el pie unas papas: “Anoche, una señora que con unos borceguíes se pone a pisar las papas. Cuando la vi, me agarré la cabeza pero no puedo perder el eje. Uno no pretende ver una destreza de parte de los participantes”. “Es un excelente show y la gente está re contra prendida, pero si quiero aprender a cocinar, pongo Cocineros Argentinos”, dijo muy orgulloso sobre el ciclo que se emite desde el 2009 en la Tv Pública y del que estuvo al frente durante más de una década. Esta edición cuenta con la participación de Gastón Dalmau, Dani La Chepi, Andrea Rincón, Sol Pérez, El Loco Montenegro, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Georgina Barbarossa, Daniel Aráoz, Alex Caniggia y Claudia Fontán (ya se fueron Cae, Flavia Palmiero, el Loco Dalla Libera y Juanse), sobre ellos dijo: “En la primera edición me enganché más, este es más flojito porque a los participantes les falta un poco más de chispa”. La conflictiva relación de Guillermo Calabrese con MasterChef Celebrity En la temporada anterior el prestigioso cocinero había usado sus redes sociales para referirse a la polémica que había en torno a Vicky Xipolitakis y a los rumores que aseguraban que la griega recibía ayuda. “Esto es mágico, una bondiola en tres minutos, que me lo explique Paul Bocuse”, en referencia al chef francés fallecido hace dos años considerado el mejor cocinero del siglo XX. Calabrese se mostró indignado por el poco tiempo que los participantes tienen a la hora de elaborar un plato de comida. "Estoy viendo MasterChef y es un piri, pi, pi... Entiendo que sea televisión. He hecho televisión y a veces hay que salirse de los parámetros estrictos de la gastronomía pura. Hay que generar audiencia y marcar que fulano es el bueno, que mengano es el malo, pero que sin embargo le ponen garra y tira para adelante... El rating es espectacular, pero no es la gastronomía pura". TWITTER

