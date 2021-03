Fernando Carlos quedó el domingo pasado entre los dos peores junto a Juanse, pero se salvó de la gala de eliminación de MasterChef Celebrity. Esta vez se atrevió a mucho más y desde el living de Cortá por Lozano, el periodista deportivo reveló algunos conflictos entre los participantes del certamen de cocina más famoso de nuestro país.

Cuando estaban conversando sobre el romance entre Hernán Montenegro y Claudia Fontán, el periodista señaló que entre los participantes "hubo incomodidad.. la típica en un grupo de amigos cuando uno se pone de novio es ‘che, vamos a tomar algo.. no, no puedo’” y agregó que Montenegro "ya empezó a postergar esas reuniones”.

A continuación, un comentario lo llevó al muere y Verónica Lozano aprovechó para retomar la historia de los grupos de WhatsApp que tanto dieron que hablar en la previa del reality. “Antes mandaba el chat Montegro con recetas, tutoriales, enlaces de youtube.. Y ahora como que está perdido”, lamentó Carlos al tiempo que se sumó la observación de Belu Lucius quien reveló que "hay dos chats paralelos”. Lozano no se quedó afuera y confesó: “Uno lo administra La Chepi”.

Al respecto, al periodista no le quedó otra y se sinceró: “Hay un chat de todos y hay un chat de mujeres” al tiempo que volvió a lamentar que su nuevo amigo se esté olvidando del grupo debido a su romance con La Gunda. “Yo le mandé mensaje al Loco Montenegro y mirá, doble tilde y nada”, denunció. “Tenemos capturas de pantalla de los chats paralelos, cuáles son los stickers más enviados”, picanteó Lozano pero Fernando Carlos, si bien asentía con la cabeza, no quiso saber nada.

Más conflictos en MasterChef Celebrity

El periodista confesó otro de los conflictos internos que tendrían los participantes del certamen de cocina y uno implica la disputa por el orden de salida. “No hay codazos, pero muchos quieren salir primero para tener una posición de privilegio”, señaló.

Según el participante, la posición que asigna la producción al inicio de cada programa influye mucho a la hora de hacerse ver frente al jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Sin embargo, otros concursantes no quieren ir al frente, porque se sienten muy expuestos: “A mí por ejemplo no me gusta estar adelante”, confesó.