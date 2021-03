Georgina Barbarossa le contestó con una picante frase a Germán Martitegui cuando se burló de su edad

Las noches del jueves se viven con todo en las cocinas de Telefe ya que es el día en el que los participantes de MasterChef Celebrity, el reality que conduce Santiago Del Moro, tienen una nueva oportunidad para no quedarse afuera del certamen en la gala de eliminación del domingo. Esta vez, el desafío consistía en elaborar la mejor tortilla rellena de papas y para cocinarla, los participantes contaron con la ayuda de especialistas en la materia.

Todo transitaba sin altercados hasta que Georgina Barbarossa presentó su tortilla de papa con queso y champignones. Al momento de compartirla con el jurado de expertos integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, la actriz recordó a su abuela quien, durante su infancia, la acostumbró a acompañar el plato típico español "con dos cachos de pan", según contó.

"Mi abuela, cuando viajábamos a Córdoba, hacía sandwiches de tortilla y era lo más", relató Georgina. Germán Martitegui quiso bromear tras el recuerdo que compartió la actriz y le preguntó: "Con el movimiento de la carreta, ¿el pan y la tortilla no se les movía?". A lo que Georgina le respondió: "No, no era carreta, en la carreta viajaba tu hermana" y el estudio, con el jurado incluido, se quebró de risa. Luego, en off, compartió entre risas: "Encima se hacen los pendex como si fuesen de Cris Morena. ¡Atrevidos!".

Del desafío participaron Andrea Rincón, Cande Vetrano, Daniel Aráoz, Alex Caniggia, Chepi y Georgina Barbarosa para evitar ser parte de la eliminación del domingo. Dani la Chepi, Daniel Aráoz y Alex Caniggia no estuvieron a la altura y se pusieron el delantal negro para ir directo a la gala de eliminación mientras que Georgina, Cande y Andrea figuraron entre las mejores. Como cada jueves, solo una pudo subir al balcón: Andrea verá desde arriba el próximo duelo.

Las chicas de la 3 en MasterChef Celebrity

Las chicas de la 3, las famosas cocineras del Mercado Central de La Matanza quienes llegaron a la pantalla de Netflix, llegaron a los estudios de Telefe para compartir con los aspirantes a chefs su hit frente a las hornallas en el jueves de última chance. Se trata de Patricia Rodríguez Real y Romina Moore, más conocidas como Las chicas de la 3, que saltaron a la fama por un capítulo de la serie de Street Food en el que presentaron sus famosísimas tortillas.