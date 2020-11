“Siempre estuvo enamorada de vos”: la revelación de Santiago del Moro en MasterChef Celebrity

Con más de 20 puntos de rating, MasterChef Celebrity continúa siendo el programa más visto de la televisión argentina. Y mucho tienen que ver los duros desafíos de cocina a los que se someten los participantes, aunque también los detalles curiosos que ocurren en el certamen. En la edición del último lunes, Santiago del Moro hizo una revelación de amor que involucra a Lizy Tagliani y Boy Olmi.

En la edición de anoche, el programa de Telefe contó con la participación de Lizy, quien visitó el estudio para someter a los famosos a un juego de azar. El mismo consistía en que la mencionada conductora arrojara un dado para poder definir qué plato debía realizar cada uno de los jugadores que dijeron presente: Olmi, Rocío Marengo, Fede Bal, Sofía Pachano, Leticia Siciliani y Natalie Pérez.

A Boy le tocó elaborar un pappardelle, conformado por fideos caseros con pollo y salsa. Cuando debió presentar su plato frente a los miembros del jurado, manifestó: "Me gusta mucho presentarle la pasta a Donato y hoy hice una presentación prolija. Para mí, la gran duda fue si primero tenía que hacer la masa o el estofado. Me importaba mucho presentarles una masa que fuera de digna para mejor".

Y luego tuvo lugar el momento más sorprendente de la gala de MasterChef: Lizy, que también se desempeñó como degustadora de comida, se dirigió al plato y lo probó. Pero antes, y mirándolo a los ojos, expresó: "Hola, Boy". Inmediatamente, el actor de 64 años le respondió: "Hola, Lizy".

Santiago del Moro intervino en aquel tenso, aunque cálido encuentro, y realizó una confesión que involucra a Tagliani y Olmi: "Ella siempre estuvo enamorada de vos". Con la boca abierta y absoluta sorpresa, Boy se sonrojó y sostuvo: "No me lo había dicho todavía". Pero el acting de la famosa peluquera no terminó en aquel momento. Cuando se decidió a probar el plato de comida, comentó: "Ay, qué puerquita". Y todo terminó en risas por parte de los participantes.