De forma irónica, reconoció que es hincha de River: "El Más Grande".

La gala del miércoles 12 de noviembre no fue igual a las demás. Este nuevo episodio de MasterChef Celebrity tuvo a los jurados saliendo de un túnel inflable como futbolistas y exhibiendo las camisetas de los clubes que son hinchas. Donato De Santis vistió la casaca de Racing Club, mientras que Dolli Irigoyen y Damián Betular portaron con honor la indumentaria de Boca Juniors. Y para sorpresa de muchos, Germán Martitegui los cruzó en las redes sociales con un mensaje sutil.

Tras ver cómo dos de sus compañeros llevaban con orgullo los colores del Xeneize, el chef que se ausentó durante varias grabaciones del certamen culinario tras contraer coronavirus reconoció de qué club es hincha. "El equipo más grande", aseguró Martitegui, adjuntando una imagen con la camiseta del club de sus amores: River Plate. El post generó el asombro de los cibernautas, que no esperaban este palito de Germán para sus colegas.

"Like si querés que hoy 22:30 el equipo más grande también esté en MASTERCHEFCELEBRITY", expresó Germán Martitegui en su cuenta personal de Twitter. El comentario del chef trajo cientos de comentarios gratos y de frustración. Por un lado, los fanáticos del MIllonario celebraron la noticia, mientras que quienes son de Boca Juniors optaron por exhibir su descontento.

Si bien no se confirmó su regreso a MasterChef Celebrity luego de contraer coronavirus y recuperarse, la sensación que dejó el mensaje de Martitegui es que en alguna de las ediciones posteriores a las de este jueves (ya que los programas se graban con anticipación) se podrá ver al chef vistiendo la banda roja.

El calvario que atravesó Germán Martitegui, ya recuperado de coronavirus

Germán Martitegui fue reemplazado por Dolli Irigoyen cuando uno de los jurados más icónicos del certamen emitido por Telefé contrajo coronavirus. Ya recuperado del virus, el chef aseguró en Cortá por Lozano: "Estoy feliz de volver a casa. Le agradezco a La Trinidad porque me trataron muy bien. Estuve dos días, pero fue más que nada precautorio porque tenía un principio de neumonía. Es muy difícil dejar la casa organizada y desaparecer. Pero la verdad es que también pensé que para todos era una solución que alguien me estuviera atendiendo en otro lado y que ellos (sus hijos) estén tranquilos acá".

"La buena noticia es que ya no contagio más, así que estuve abrazado a ellos hasta recién, después de casi doce días. Y eso fue espectacular. Me queda cuidarme un poco más por una pequeña neumonía en el pulmón. Así que la semana que viene calculo que ya estaré retando gente por ahí. Para decirlo claramente, es un bicho jodido. No hay que confiarse y hay que cuidarse muchísimo", sentenció el chef, quien pasó horas difíciles pero logró salir adelante.