La periodista María O'Donnell es una de las grandes sorpresas de la segunda temporada de Masterchef Celebrity. Muchos fueron los rumores de cómo llegó la producción a la propuesta que hizo a la conductora, pero fue ella misma quien se ocupó de revelar la relación que la une con uno de los protagonistas del certamen: Santiago del Moro.

Y O'Donnell habló de su participación en el concurso culinario con Primicias Ya: "Todo empezó como un juego dentro de la propia radio, mis compañeros me cargaban porque me enganché con el programa pese a que en ese horario por lo general estoy durmiendo ya. Y lo que empezó como un juego, se terminó dando".

"Una vez me preguntaron al aire si yo lo haría y dije que 'sí, me divierte'. Me gusta cocinar y aprender en hacer algo diferente... Resulta que después me enteré que uno de los productores del programa escucha mi programa de radio y de ahí después recibí el llamado", relató.

Al ser consultada si había aceptado estar en el programa por ser "amiga" de Santiago, aclaró: "Lo que yo escuché, y no se lo pregunté a Santi, es que él participa en la producción y en el proceso de elección de participantes. Con Santiago no tenemos una amistad de familia pero tenemos muy buena onda en el trabajo. Nos hemos cruzado muchas veces y siempre hubo mucho respeto entre ambos. Quizás a Santi le debe haber gustado la idea de que yo esté en el programa".

Por último, sobre si piensa llegar lejos en "MasterChef", dijo: "Evidentemente tenes que saber cocinar pero también es cuestión de suerte. No lo sé, uno arranca y no sabe. Es muy exigente también, realmente es exigente. Espero poder llegar hasta donde pueda absorber y aprender lo máximo posible".

El exitoso reality de cocina transmitido por la pantalla de Telefe, el cual tuvo una exitosa primera entrega, estrenará su segunda temporada este lunes a las 22:30, con la conducción de Santiago del Moro.