Por qué a los gatos les gusta tirar objetos: qué significa y cuál es la razón.

Todo aquel que vive con un gato, seguro alguna vez lo vio empujar un vaso, una lapicera o cualquier objeto hasta hacerlo caer al piso. Lejos de ser un simple “capricho”, este comportamiento tan común tiene explicaciones claras vinculadas a su instinto, su forma de jugar y hasta su manera de comunicarse con las personas.

Por qué los gatos tiran objetos al piso

Una de las principales razones por las que los gatos tiran objetos es su instinto cazador. En la naturaleza, los felinos necesitan interactuar con su entorno para detectar movimientos, probar reacciones y “cazar” presas. Cuando un gato empuja algo y lo ve caer, está reproduciendo ese comportamiento, es decir, observa cómo se mueve, cómo suena y qué pasa después.

El instinto, el aburrimiento y las ganas de jugar llevan a los gatos a tirar objetos al piso.

A esto se suma su enorme curiosidad. Los gatos exploran el mundo con las patas, no solo con la vista. Por eso, cualquier objeto en una mesa o estante se convierte en una invitación a ser investigado. En pocas palabras, para ellos tirarlo al piso es una forma de entenderlo. Asimismo, si el gato está aburrido o no tiene suficientes estímulos, puede encontrar entretenimiento en este tipo de "juego".

¿Quieren llamar la atención? Qué significado tiene que tiren objetos al piso los gatos

Otra explicación muy común es que los gatos tiran cosas para llamar la atención. Si cada vez que lo hacen reciben una reacción, ya sea un reto o que alguien se acerque, aprenden rápidamente que ese comportamiento genera respuesta. En estos casos, el hábito puede volverse frecuente, especialmente si el gato pasa mucho tiempo solo o necesita más interacción.

Para evitarlo, lo más recomendable es ofrecer alternativas, como juguetes, rascadores o momentos de juego diario que canalicen su energía. También es clave no reforzar la conducta, es decir, hay que evitar reaccionar de forma exagerada cuando tira algo, ya que eso puede incentivar que lo repita.

Es por todo esto que se puede decir que, cuando un gato tira objetos, no está “portándose mal” ni buscando molestar de forma consciente, sino actuando según su propia naturaleza. La clave está en conocer la mascota de uno, prestarle la atención necesaria, y en el caso de los felinos domésticos, brindarles momentos de ejercicio y juego para que puedan canalizar toda su energía y vivir felices como se lo merecen.