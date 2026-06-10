Mascarilla casera para manos suaves: las hidrata y deja como nuevas en 10 minutos.

Tener las manos deshidratadas y resecas es un problema muy común que tiene solución. Tan solo con los ingredientes correctos, se pueden lograr muy buenos resultados para que la piel de tus manos esté suave y protegida, en especial durante el otoño y el invierno, cuando suelen destruirse más por el frío.

Vas a necesitar azúcar, crema para manos, leche, fécula de maíz y aceite de coco. Adicionalmente, si podés sumar un poquito de vaselina, también viene muy bien. Además, asegurate de conseguir unos guantes reutilizables para fijar la mascarilla una vez aplicada.

Este truco de belleza fue compartido por la dueña de la cuenta MujerMas40, que comparte trucos caseros de beauty para mujeres. Si tenés las manos muy resecas y el problema persiste, recordá que lo mejor es acudir con un dermatólogo para que te de un tratamiento acorde.

Receta de mascarilla hidratante para manos resecas

Ingredientes

Azúcar

Crema para manos

Leche

Fécula de maíz

Aceite de coco

Opcional: vaselina

Guantes reutilizables

El paso a paso

Verter un poco de azúcar en un recipiente junto con un chorro de crema de manos. Revolver muy bien hasta integrar. Ponerse esa mezcla en las manos y frotársela bien para exfoliar la piel. Este movimiento se debe hacer durante al menos 5 minutos. Enjuagá y prepará la mascarilla. En el recipiente, mezclá dos cucharadas de leche con una cucharada de fécula de maíz y una cucharada de aceite de coco. Revolvé muy bien para que se integre. Antes de aplicarte esta mascarilla, opcionalmente, si tenés vaselina, aplicate un poquito alrededor de las uñas. Aplicá la mascarilla en tus manos. Ponete los guantes y dejá que actúe durante el mayor tiempo posible. ¡Listo!

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