Las parejas que tuvo Marixa Balli: quiénes son los hombres famosos con los que estuvo

El romance entre Marixa Balli y Rodrigo “El Potro” Bueno fue uno de los más apasionados y recordados de la farándula argentina de los años noventa.

A lo largo de su trayectoria artística, Marixa Balli no solo se destacó por su carisma y talento, sino también por su intensa vida amorosa, marcada por romances con reconocidas figuras del espectáculo argentino. Con una personalidad libre y audaz, la artista mantuvo relaciones que dieron que hablar y dejaron huella en su historia personal.

Marixa Balli y El Potro Rodrigo: un amor marcado por la pasión

Entre las parejas de Marixa Balli, la relación con Rodrigo Bueno ocupa un lugar central. El vínculo entre la bailarina y el ídolo del cuarteto fue uno de los romances más recordados de la farándula de los años noventa. Su historia fue intensa, mediática y, según quienes los conocieron, profundamente apasionada.

El amor entre ambos trascendió las cámaras. Compartían una fuerte conexión, marcada por la admiración mutua y una química innegable que se notaba tanto en público como en privado. Sin embargo, la relación no estuvo exenta de conflictos y altibajos. Tras la muerte del cantante en 2000, Balli reconoció en varias entrevistas que ese amor la marcó para siempre, describiéndolo como una historia “incandescente y salvaje”.

Marcelo Tinelli, el romance más reservado

Con Marcelo Tinelli, la artista vivió una relación discreta y reservada que con el tiempo se convirtió en uno de los vínculos más comentados de su vida.

Otro de los nombres que figura entre las parejas de Marixa Balli es el de Marcelo Tinelli. El vínculo entre ambos surgió en los años noventa, cuando el conductor ya era una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina. Aunque nunca se trató de una relación formal ni pública, diferentes versiones indican que ambos mantuvieron un vínculo secreto que con el tiempo salió a la luz.

Balli y Tinelli compartieron una conexión especial, y aunque los detalles de esa historia se mantuvieron en la intimidad, la artista confirmó años después que existió algo más que una amistad. Este romance, según su entorno, fue uno de los más apasionados de su vida, aunque breve y reservado.

Martín Bossi: humor, atracción y una relación intensa

En los años noventa y comienzos de los 2000, Marixa Balli también vivió una relación con el actor y humorista Martín Bossi. En una reciente entrevista televisiva, la artista recordó esa etapa con cariño y humor: “Era divino, muy divertido. Lo que me volvía loca era que me imitaba. Me molestaba hablar conmigo misma”.

Su vínculo se destacó por la complicidad y el juego constante. Bossi, que por entonces comenzaba a destacarse en los medios, mantenía con Balli una relación relajada, marcada por la diversión y la espontaneidad. Aunque el romance no prosperó, ambos conservaron buenos recuerdos de ese tiempo compartido.

Beto Casella, un amor en tiempos de teatro

Entre los romances menos mediáticos de la bailarina se encuentra el que mantuvo con el periodista y conductor Beto Casella. La relación tuvo lugar cuando Marixa Balli se desempeñaba como bailarina en el Teatro Colón. Según trascendió, el periodista solía ir a buscarla al salir de sus ensayos, en una etapa en la que ambos comenzaban a consolidar sus respectivas carreras.

Si bien la historia fue breve, dejó entrever la faceta más reservada de Balli, quien siempre se caracterizó por mantener su vida sentimental alejada del escándalo, a pesar de su exposición mediática.

Una figura que marcó una época

Dueña de una personalidad arrolladora, Marixa Balli supo conquistar tanto al público como a reconocidos hombres del espectáculo. Sus romances reflejan distintas etapas de su vida: desde los años de mayor exposición mediática hasta los momentos de introspección y madurez.

Con historias que combinaron amor, pasión y fama, la artista se consolidó como una figura icónica de la televisión y el teatro argentino. Las parejas de Marixa Balli forman parte del mito que rodea a una de las mujeres más carismáticas y enigmáticas del mundo del espectáculo local.