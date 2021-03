Tinelli se tomará licencia como presidente de San Lorenzo y los hinchas explotaron en las redes sociales.

Según informó Marina Calabró, Marcelo Tinelli se tomará licencia como presidente de San Lorenzo de Almagro para enfocarse de lleno en el estreno y producción de Showmatch. La decisión fue consensuada entre el conductor y Artear por pedido del Grupo Clarín. En las redes sociales los hinchas cuervos ya se muestran indignados por la determinación de su presidente.

"Va a tomarse una licencia desde abril hasta diciembre. Artear le pidió ‘dedicación exclusiva’ a Showmatch”, aseguró Marina Calabró en Lanata sin filtro, el programa emitido por las mañanas en Radio Mitre. El regreso del conductor a la pantalla de El Trece está confirmada para el 19 de abril y lo hará con un nuevo formato al que denominaron La Academia.

Marcelo Tinelli tiene otros cinco años de contrato con la empresa de productos televisivos del Grupo Clarín. Su aceptación del pedido por parte de Artear llega a casi un año del conflicto que lo enfrentó al diario Clarín por el viaje del conductor a Esquel con toda su familia, horas antes del comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional en el comienzo de la pandemia. En aquel momento Tinelli había utilizado una clásica frase kirchnerista para criticar al diario: "Clarín miente".

La decisión de Tinelli ya está mostrando un fuerte impacto en San Lorenzo, club del que es presidente desde diciembre del 2019 cuando fue elegido con el 80% de los votos. En su lugar quedaría como mandamás Horacio Arreceygor, secretario general de SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos), mientras que el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, será el vicepresidente. San Lorenzo no está atravesando un buen momento futbolístico e institucional y el alejamiento de Tinelli lo único que logró fue enojar más a los hinchas.

El conductor además es el presidente de la Liga Profesional de Fútbol y vicepresidente de la AFA. Los hinchas de San Lorenzo también recordaron en las redes sociales la anterior licencia que Tinelli se pidió como dirigente del club en la que alegó problemas de salud: fue en el 2017 cuando era vicepresidente y Lammens era el mandamás cuervo. En aquella ocasión el alejamiento fue por 18 meses y el conductor también renunció a los cargos que ostentaba en la AFA (vicepresidente de Selecciones y coordinador de Estatutos y Convenio de Colaboración con AFA en nombre de la Superliga).

El nuevo programa de Tinelli llegará a mediados de abril y según develó Ángel de Brito tendrá "humor, musicales y una academia". “La Academia no tiene que ver estrictamente con lo musical, no es principalmente cantar. No solo van a bailar, sino que van a haber para los participantes desafíos permanentes en cada gala de baile, de canto, de distintas disciplinas artísticas, va a haber de todo”, agregó el conductor de Los Ángeles de la Mañana hace tan solo unos días.