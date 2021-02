"Tengo fantosmia": la extraña secuela que padece Maju Lozano tras tener coronavirus

Maju Lozano se recuperó del coronavirus y recibió el alta, por lo que pudo regresar a su trabajo en la televisión. Pero no todo volvió a la normalidad: la conductora de Canal 9 se enteró en vivo que padece de fantosmia, una alucinación olfativa que te hace detectar olores que no están realmente presentes en tu entorno.

Todo surgió a raíz de que Maju contó que no le volvió completamente “ni el olfato ni el gusto”. El doctor Guillermo Capuya le contó que hay personas que, después de tener coronavirus, huele olores que no existen. "Por ejemplo, que se bañan y sienten que el agua que sale de la ducha está podrida", detalló Capuya.

En ese momento, Lozano lo interrumpió y exclamó: “¡Eso me pasa! ¡Tengo fantosmia! Espero que mi marido esté escuchando porque me dijo que estaba loca, porque cuando le dije que el agua tenía olor a yerba me dijo que era inodora, incolora e insípida”.

“¿Siento olores que no existen entonces? ¿Tengo fantosmia? ¡Covid de mier… y la p…! No me suban la medicación psiquiátrica que tengo fantosmia”, protestó Maju, anonadada con las declaraciones del doctor.

Con respecto a cómo puede hacer para recuperar su olfato, Capuya le indicó que hay otorrinolaringólogos que se dedican a esta recuperación. "Hay que entrenar al cerebro post-covid de oler determinadas cosas por día. Como café, cacao, menta, limón y tratar de pensar "estoy oliendo café" para reeducar al cerebro", admitió el médico y dijo que las personas pueden recuperar el olfato, al menos en un 70%.

La conductora de Todas las Tardes (Canal 9) reconoció que otra de las sensaciones que persisten hasta el día de hoy es la falta de aire y la fatiga.: "Yo lo llamo los días Covid-19: muchos días estás bien y otros no sabes por qué no tenés aire".

Lozano debió ser internada unos días para recibir un tratamiento más intensivo durante el mes que estuvo enferma. Recibió el alta en octubre y pudo volver a la televisión. En ese momento, la conductora habló de las secuelas que le había dejado el Covid-19: “Me agito un poco, obviamente. Estoy bien, pero todavía me falta el último tramo, pero no tengo el alta médica y no es que puedo salir a chupar baranda. Todavía hay un tema de coagulación, que es como una de las secuelas más comunes de quienes tuvimos un covid más complicado. Así que estaré con anticoagulantes, algunas inyecciones”.