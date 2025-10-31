Luto en el espectáculo por la muerte de una figura a los 90 años

Luto en el mundo del espectáculo por la muerte de una reconocida figura.

El espectáculo nacional se viste de luto por la muerte de Margarita Biondi, hija del histórico humorista argentino Pepe Biondi. La noticia fue confirmada este lunes 27 de octubre de 2025. Tenía 90 años y durante toda su vida se caracterizó por su bajo perfil y su profundo respeto por la memoria de su padre.

Margarita, nacida el 19 de junio de 1935, fue hija del querido comediante y de María Teresa Moroca. Estuvo casada con el actor cubano Pepe Díaz Lastra y, lejos de las cámaras, dedicó buena parte de su vida a preservar la obra y la historia de su padre, quien marcó un antes y un después en la televisión argentina.

Fue la responsable de custodiar su archivo, impulsar homenajes y participar en la edición de su biografía. En cada entrevista recordaba una frase que él repetía con frecuencia: “La risa es un regalo para compartir”. A través de sus relatos, mantenía viva la historia del artista que transformó una infancia difícil en humor. Pepe Biondi, nacido en 1909 en Barracas, fue hijo de inmigrantes napolitanos y conoció la dureza del trabajo circense desde niño. Margarita solía contar que su padre fue descubierto por un acróbata brasileño, pero que su formación “no fue feliz”: “Cada pirueta aprendida le costaba una cachetada”, relataba.

El legado de Pepe Biondi, el humorista que hizo reír a generaciones

Pepe Biondi fue uno de los grandes pioneros del humor argentino. Su programa Viendo a Biondi marcó récords de audiencia en los años 60 y lo convirtió en un símbolo de la televisión familiar. Con su estilo ingenuo y su célebre frase “¡Qué fenómeno!”, supo ganarse el corazón del público. Su hija Margarita dedicó décadas a mantener vivo ese recuerdo. Participó en homenajes, rescates audiovisuales y proyectos que reivindicaron su figura. En cada aparición, resaltaba la enseñanza más importante de su padre: “Hacer reír a la gente también puede ser un acto de amor”.