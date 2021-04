La pregunta de Novaresio que incomodó a Gladys La Bomba Tucumana: "Te daba miedo"

Una vez más, Luis Novaresio ha dado que hablar en la televisión argentina. En esta oportunidad, el periodista fue noticia por una picante pregunta que incomodó a Gladys "La Bomba" Tucumana durante el programa PH Podemos Hablar, exitoso ciclo de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff. La reacción de la cantante dio que hablar en las redes sociales.

En uno de los momentos más fuertes del programa, Andy invitó a dos de los famosos a que se pongan frente a frente para que se hagan una pregunta: Novaresio y "La Bomba" Tucumana fueron los primeros elegidos y debieron mirarse cara a cara, situación que generó un claro impacto entre los protagonistas.

El periodista de A24 tomó la palabra y le hizo una confesión sumamente fuerte, aunque antes realizó una larga introducción: "A mí me pasa algo muy particular con vos. Te vi dos veces, en mi programa y ahora. Me parecés una mina muy potente y muy sincera. Y lo que te voy a preguntar es con el mayor de los respetos. Jamás se me ocurriría preguntar nada privado de nadie, pero a mí me ganaste con Marcelo Tinelli (NdeR: en el Bailando y Cantando por un Sueño). Me conquistaste".

Luego, Novaresio le hizo la pregunta que terminó por inquietar a Gladys "La Bomba" Tucumana: "Y ahí apareció tu hijo (NdeR: Tyago Griffo), el 'Bombito'. Y vi que jugaban con la posibilidad de que si tu era gay, que no era gay, y yo te veía muy incómoda. No quiero preguntarte nada de tu hijo. Solo preguntarte a vos… sentí como que te daba miedo que tu hijo pudiera ser gay. ¿Me equivoco?".

Ante la consulta, Gladys reaccionó inmediatamente y sostuvo: "Te equivocás. No, para nada, en absoluto. Al contrario, tengo muy asumido esto de la sexualidad. De hecho, la mayoría de mis amigos y la gente que más amo en este mundo es gay. Siempre se me han acercado a mí por mi condición de artista y siempre estuve muy ligada al mundo gay. Lo amo y adoro".

Ante la mirada de Novaresio, quien también estuvo acompañado por Sabrina Rojas, Mey Scápola y Nicolás Magaldi, "La Bomba" Tucumana resaltó que jamás se opuso a los gustos de su hijo Tyago Griffo: "Si mi hijo hubiese sido gay en ese momento cuando lo decían, yo habría sido la primera persona en saberlo y sería lo más natural del mundo. Yo necesitaba aclararlo porque no lo era. Porque si lo era, ¿cuál era el problema?".

Andy Kusnetzoff confesó que espera un hijo

Luego de que recibiera unas lindas palabras por parte de Mey Escápola, Andy Kusnetzoff realizó un emotivo anuncio en PH Podemos Hablar: "Quiero hacer un brindis por todos ustedes. En este caso, ya que Mey me hizo sensibilizar, quiero brindar por Flor y por mi familia que se agranda. Felicidades. Mi amor, te quiero". Y agregó: "Me cuesta a mí. Pero bueno este programa es así y me gusta. La verdad es que estoy muy feliz".