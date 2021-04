El conductor de televisión Luis Novaresio contó que recibió ataques homofóbicos en las redes sociales luego de haber cuestionado la forma en que se detuvo al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou.

"Me parece un horror y tengo la tranquilidad de haber escrito como detuvieron a Amado Boudou. De hecho me valió que me dijeran ´kirchnerista del orto´ y ´kirchnerista puto´. Dicho esto, tengo que decir que lo de Old Found es un escándalo", sostuvo Novaresio.

El periodista contó el ataque que recibió para intentar reflejar que cuestionó el vínculo entre el poder judicial y el macrismo. Luego minimizó las visitas de los jueces a la Quinta de Olivos.

Novaresio cruzado por las visitas de los jueces a la Quinta de Olivos

En ese mismo programa, Novaresio había sido humillado por el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, quien le reprochó al aire su poca coherencia para tratar ilegalidades perpetradas por el macrismo.

"Es el poder del Estado que utilizó el gobierno anterior para perseguir opositores. Yo estoy procesado por la causa del Memorándum con Irán y mi causa la resolvió Hornos y Borinsky. ¿Vos crees que es lo mismo si yo hubiera sabido que jugaba al tenis cada 15 días con el presidente?", le preguntó Mena en el inicio del debate y aclaró que hay una ley que prohíbe el vínculo entre los jueces y el gobierno.

Como respuesta, Novaresio objetó: "se indignan con Borinsky y no se indignan con Oyarbide, porque los salvaron". Mena le preguntó por qué traía a debate a Oyarbide, en un tema que tiene al menos ocho años de antigüedad y que busca quitar el eje de discusión.

"No te sentís humillado de que no se esté discutiendo este tema que con pruebas y confesos alegando que me saques la charla por ejemplo que pasó con Oyarbide hace ocho años. Y lo voy a decir con todas las letras: con mucha complicidad de colegas periodistas tuyos", afirmó Mena.

Luego el viceministro de Justicia comparó las visitas de los jueces de forma regular a la Quinta de Olivos con el escándalo creado por la falsa reunión del juez Sebastián Casanello con funcionarios del kirchnerismo.

"¿Te imaginás lo que hubiese pasado si ese partido de paddle lo jugaba Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos? ¿te acordás de Casanello? La persecución a Casanello por una visita que nunca existió. ¿Vos no te sentís defraudado que hayan hecho hablar a todo el periodismo de eso?", preguntó Mena.