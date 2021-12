Tremenda pelea en vivo entre Majul y uno de sus invitados: "Me voy"

El periodista se molestó porque dieron más tiempo a Fariña y se fue.

El periodista Roberto Cachanosky se enojó con el conductor de La Nación + Luis Majul por el tiempo que le dedicaron en su programa y dejó el piso tras discutir acerca de la espera para dar una declaración.

La discusión completa:

-Majul: Ya vamos a ir con vos Roberto

-Cachanovsky: Si no, me voy, no hay ningún problema.

-Siempre tenés algún problema. No te vayas a enojar. Falta para que termine el programa, vamos a ...pero si te tenés que ir no hay ningún problema. Si vos me ponés en esa situación.

-Yo te digo, porque estoy acá hace 40 minutos.

-Pero todos tienen su turno acá. No es el programa de Roberto Cachanovsky.

-Dale, seguí con Fariña y yo me voy, porque en casa están esperandome.

-Estás en tu derecho. Esperá unos minutitos más.

-No, pero no hay drama, seguí hablando con Fariña.

-Es la tercera vez que te pido que esperes. Si querés esperá.

-Tranquilo.

-Te mando un abrazo grande, que tengas feliz navidad.

Tras el momento de tensión, el periodista dejó el piso de La Nación + sin ni siquiera sacarse el micrófono. Desorientado, Majul intentó volver al diálogo con Fariña, pero quedó más expuesto aún. "Entones me decías", preguntó.

Fernando Iglesias se peleó con Bonelli y amenazó con abandonar TN

El diputado macrista Fernando Iglesias se molestó con el conductor de televisión Marcelo Bonelli debido a que los demás entrevistados en Todo Noticias (TN) lo interrumpían y no dejaban responder al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que los había acusado de irresponsables por tomar una deuda de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Bueno Bonelli. Marcelo invítame cuando pueda hablar. Sino me voy a mi casa. Sino me dejás terminar me voy a mi casa. No se puede polemizar así. Terminar no, empezar no me dejás", se quejó en voz alta Iglesias que intentaba justificar el aumento de la pobreza en los dos gobiernos que lo representan: la gestión de Mauricio Macri y de Fernando De la Rúa.

Luego Iglesias y Berni se cruzaron por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. "Yo de estadísticas no sé, pero sí se que la provincia está estallada y vos deberías estar gestionando en lugar de estar acá", atacó el legislador luego de que Bonelli le diera la palabra sin interrupciones.