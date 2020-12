Serafín Dengra es un histórico jugador de Los Pumas, de la década de los ochenta, y también muy reconocido en la actualidad por sus participaciones en programas y sus videos motivacionales que se viralizan rápidamente. El mundo del rugby vive por estas horas momentos muy complicados y de mucha crítica por todo lo sucedido alrededor del Seleccionado y de esto opinó el referente.

"Estos son un 2% de la gente del rugby. No representan a nadie, es una locura. No puedo creer lo que dijeron, esas barbaridades, hablar mal de la gente de color, nadie tiene derecho a hablar así. Calculo que la UAR les va a dar una sanción como corresponder. Yo no me siento para nada representado. Los detesto, los odio. No puedo creer como ellos fueron capaces de ser tan pelotudos", disparó, en diálogo con Sandra Borghi en Nosotros a la Mañana.

Y agregó: "Yo en ese equipo no hubiese jugado. Nosotros en los 80 jugábamos un rugby más violento pero teníamos muchos códigos. No puedo entender".

La leyenda del rugby argentino admitió que, al leer los viejos tweets de los integrantes de Los Pumas, sintió impotencia y lloró: "El rugby es trabajo en equipo, amistad, ir para adelante, ayudar", reflexionó, y trató de hilar los polémicos episodios que protagonizaron los rugbiers este año, con el asesinato de Fernando Báez Sosa: "el verdadero rugby no es eso”.

Por otro lado, también apuntó contra el seleccionado de rugby por el nulo homenaje a Diego Armando Maradona: "Lo que más triste me puso fue el homenaje que le hicieron a Maradona. El ejemplo de los All Blacks me sorprendió. Lo estaba viendo por tele y se me tensaron los músculos, quedé petrificado. Ahí nos mataron".

"Alguno de Los Pumas tendría que haber ido a agarrar esa camiseta 10 de ellos y levantado. Diego siempre apoyó nuestro deporte, siempre estuvo con nosotros. No puedo creer que nadie tuvo la cabeza para pensar otro homenaje. Diego es Dios. Se les escapó la tortuga", explicó en diálogo con Radio La Red utilizando la histórica frase de Diego.

Los mensajes discriminadores y racistas del capitán de Los Pumas

El capitán de los Pumas, Pablo Matera, volvió a convertirse en noticia al encabezar el pedido de disculpas de la Selección de rugby argentina por no haber realizado un homenaje a Diego Armando Maradona. Sin embargo, minutos después del mensaje, en las redes sociales comenzaron a reflotar viejos tweets suyos donde habla de "pisar negros" y lanza comentarios xenófobos y discriminadores.

Varios usuarios recorrieron los tweets de la cuenta verificada de Matera (que tiene mínima actividad desde el año pasado) y descubrieron una serie de publicaciones racistas, discriminadoras y xenófobas del jugador que se hizo viral semanas atrás por asegurar que jugaba "por el país".

"Linda mañana pa salir en el coche a pisar negros", fue uno de los mensajes de Matera más repudiados en las redes sociales. El post data de 2012, cuando el rugbier ya era mayor de edad. Ese mismo año, Matera vistió la camiseta del combinado nacional Pampas XV.

Sin embargo, ese no es el único tweet discriminador del capitán de los Pumas. El mismo año, cuando los Pampas XV disputaban la Vodacom Cup en Sudáfrica, escribió: "SUDAFRICA BABY! Por fin me voy de este pais lleno de negros.. OUCH!!".