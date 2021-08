Natalie Pérez apuró a Jey Mammón en vivo: "¿Querés que nos besemos?"

El conductor se quedó sorprendido por la propuesta. Jey Mammón recibió estas palabras por parte de Natalie Pérez, invitada a su programa de Los Mammones en América TV.

En el aire de Los Mammones, la actriz Natalie Pérez fue entrevistada por Jey Mammón y ambos protagonizaron un momento inesperado. Hablando sobre los actores a quienes besó en las diferentes ficciones, la protagonista apuró al conductor y le manifestó: "¿Querés que nos besemos?".

“Te chapaste a todos en la ficción. Esteban Lamothe, Adrián Suar, Gastón Soffritti, Pedro Alfonso, Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Ludovico Di Santo, a todos”, comenzó diciendo Jey Mammón, a lo que Natalie Pérez contestó: "Desde el más lindo al más feo. A todos”.

En ese momento, Silvina Escudero se sumó a la charla y le expresó a la entrevistada que Jey Mammón estaba sintiendo envidia por los momentos que la profesión le dio a esta actriz. "Jey te está envidiando con toda su alma", manifestó la panelista. En ese momento, Natalie Pérez sorprendió y le realizó una propuesta inesperada a su interlocutor: "¿Querés que nos besemos y te paso alguno de esos besos?".

"Te daría un beso a vos, no me importa a quienes besaste", le respondió Jey Mammón a Natalie Pérez. Esta respuesta generó que la actriz le retruque: "Es que está el recuerdo de esos hombres en el pasado". Ante esta situación, y en tono de broma, el conductor aseguró estar de acuerdo con la idea que se le ocurrió a quien fue protagonista de Casi Feliz junto a Sebastián Wainraich.

Jey Mammón se calentó en vivo por un insólito error de la producción

Sin dudas Jey Mammón está atravesando uno de sus mejores momentos a nivel laboral con Los Mammones, el programa que conduce en el prime time de América TV que suele ser lo más visto del canal con buenos niveles de audiencia. Pero el buen andar del conductor también está dado porque sabe lo que quiere y en el comienzo de la emisión del martes de Los Mammones, Jey se enojó con la producción por un insólito error. "Acá dice camioneta", retó el conductor a la producción por un error en uno de los chistes que tenía que decir, generando las risas de sus compañeros.

La divertida reacción de Jey Mammón se produjo cuando comentaba una declaración de Elisa Carrió en la que la política cruzó a Facundo Manes, precandidato del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, acusándolo de "mentir descaradamente", algo que según Carrió no hacen en Juntos por el Cambio. "Me encanta porque dice que en Juntos por el Cambio no se puede mentir. No jodamos, mentir se puede en cualquier partido político. Mienten de un lado, mienten del otro. Se nota, se nota", aseguró el presentador televisivo.

"Esta es la ‘camioneta’ que están comprando lo políticos argentinos. ¿La tenemos?", leyó Mammón a continuación. "Dice 'camioneta'", insistió el conductor, que ante el silencio de la producción se levantó ofuscado de su escritorio y se dirigió detrás de cámara para mostrar el error en el que cartel que tenía que leer. Volviendo a cuadro, Jey pidió que mostraran la imagen que correspondía con ese chiste, una parodia de la serie política House of Cards en la que aparecían las caras de Elisa Carrió, Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta.