"Siempre hay rumores": Ángel de Brito habló sobre la crisis entre Mery del Cerro y su esposo

El periodista de LAM conversó sobre los rumores de una crisis entre Mery del Cerro y Meme Bouquet tras una supuesta infidelidad.

El periodista Ángel de Brito conversó con sus seguidores de Instagram, quienes le preguntaron detalles sobre la actriz Mery del Cerro y su relación con Meme Bouquet, en medio de los rumores de una posible separación. Todo empezó cuando una usuaria de Instagram comentó una foto de Meme, en donde aparecía con Mery y con sus dos hijas. Debajo, escribió que las extrañaba y la internauta no pudo contener su bronca y lo acusó de haberlo visto con otras mujeres.

“‘Las extraño’, dice. ¿Cómo te da la cara para publicar esto después de todas las minas que salieron diciendo que estuviste con ellas en Mar del Plata? Más de una te ha visto, inclusive famosos. Sinvergüenza, no tenés cara”, lo expuso la seguidora. Aunque no había manera de chequear esa información, ese mismo día, Mery publicó una serie de historias en Instagram que parecían ser una indirecta por esta situación.

“Qué linda que es la vida, pero qué difícil por momentos. Que todo pasa por algo, que lo que sucede conviene, que no hay mal que por bien no venga, que lo verdaderamente importante son los afectos y sentirse querido”, expresó. Sin embargo, después publicó otra historia en desmintió que se trataba de un mensaje oculto.

“Están diciendo cualquier cosa, yo puse eso anoche por otro motivo!!! Con Meme estamos bárbaro, lo extrañamos un montón y él a nosotras. Hablamos todos los días, si Dios quiere en breve está con nosotras”. Ahora, de Brito jugó a un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores y le respondió a uno de ellos, que le preguntó si es cierto que Mery está distanciada de su marido. “Siempre hay rumores. Hace años”, respondió él, con letras bien grandes.

Historia de Instagram de Ángel de Brito sobre Mery del Cerro

