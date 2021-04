Escándalo: en LAM se opusieron al uso de barbijos en TV

Karina Iavícoli decidió usar barbijo para salir al aire y generó revuelo en LAM

El crecimiento exponencial de los contagiados de coronavirus, sumado al fallecimiento de Mauro Viale, generó una movida especial en la que periodistas de distintos canales comenzaron a salir al aire utilizando barbijos. En Los Ángeles de la Mañana (El Trece) criticaron esta decisión de algunos colegas y después de que la ex angelita Karina Iavícoli decidiera salir al aire usando un barbijo se produjo un verdadero escándalo en el canal del Grupo Clarín.

La determinación de periodistas de distintos canales de usar tapabocas mientras están al aire se convirtió en tema de debate rápidamente. En Los Ángeles de la Mañana, las angelitas se mostraron en contra de la medida, e inclusive Yanina Latorre tildó de "demagogos" a quienes habían decidido empezar a utilizar el barbijo frente a cámara. Tanto ella como Mariana Brey y Cinthia Fernández coincidieron en que al estar trabajando con la distancia correspondiente, el tapabocas no era necesario. Por su parte, Maite Peñoñori sostuvo que el uso del tapabocas solo dificultaba la lectura de labios a quienes tienen problemas de audición.

Pero la polémica se dio cuando la ex angelita Karina Iavícoli apareció frente a las cámaras con su barbijo puesto. "Karina, estás contra todos", señaló a modo de broma Pía Shaw, que se encontraba conduciendo el programa ante la ausencia de Ángel de Brito, aislado por contacto estrecho. "Me parece que poniéndomelo me cuido yo y las cuido a ustedes", replicó Iavícoli, que también agregó que consideraba que era "una cuestión de responsabilidad" y que los que están adelante de cámara "tienen la responsabilidad de mostrarlo”.

Las angelitas no coincidieron con las explicaciones de la ex conductora de Nosotros a la mañana pero la charla siguió con tranquilidad aunque también con cierta tensión luego de que Latorre insistiera en la "demagogia" de quienes usaban el barbijo frente a cámara. Después de unos minutos, Pía Shaw empezó una entrevista con un médico y luego fueron a un corte publicitario. Al volver del mismo, Iavícoli ya no estaba al aire.

Según el portal Exitoína, desde el canal invitaron a la periodista a retirarse ya que no aceptó salir al aire sin usar el barbijo e inclusive hubo un fuerte intercambio entre la producción del programa y la gerencia del canal, tras un llamado de Pablo Codevila. Este habría sido el motivo por la visita tan corta de Karina Iavícoli en el programa del que supo ser una parte importante. Vale recordar que Nosotros a la mañana, el programa que la periodista conducía por la pantalla de El Trece, fue dado de baja para hacerle lugar al nuevo ciclo de Mariana Fabbiani.