Lola Latorre está pasando un momento verdaderamente incómodo. Hace algunos días, su padre Diego Latorre fue diagnosticado de coronavirus, enfermedad que está acechando al mundo entero desde el inicio del 2020. Increíblemente, en las últimas horas, fue acusada de haber quedado demorada por la policía de la Provincia de Buenos Aires por un hecho verdaderamente insólito.

La participante del Cantando 2020 se ausentó del programa emitido por El Trece en la última semana debido a que también sufrió de COVID-19. Sin embargo, y de acuerdo a lo que publicó un sitio de Villa Mercedes, la joven dijo presente en una fiesta clandestina de dicha localidad y, para colmo, fue demorada por las fuerzas de seguridad.

Según indicaron, la Patrulla Rural de la Estación de Policía Comunal Mercedes ingresó en una quinta, ubicada en la calle 667 y 638 de Villa Mercedes, donde había cerca de 500 personas que habían pagado una entrada para participar de una fiesta clandestina que tuvo lugar por la noche del sábado. Luego de la llegada de los agentes, varios jóvenes huyeron; mientras que otros fueron demorados.

Tras la acusación por parte del sitio Noticias Mercedinas, el periodista de Telefe Pablo Kablan comentó que la familia de Lola negó rotundamente la información acontecida y que tomará cartas en el asunto: "La familia Latorre desmiente terminantemente que Lola haya participado de una fiesta en Mercedes y mucho menos que haya sido demorada. El doctor Fernando Burlando, representante legal de la familia, está tratando de esclarecer lo sucedido". Más allá de esta versión, fuentes de la policía de la Provincia de Buenos Aires, sostuvieron a El Destape que esta información es cierta y que la joven fue notificada.

Un rato más tarde, y en diálogo con Diario Show, Yanina Latorre -madre de la joven de 19 años y pareja del ex futbolista- dio su versión de los hechos: "No, ella no fue. Ella fue a buscar a una amiga que estaba ahí en la fiesta y se asustó. Y le tomaron los datos cuando la retiró". De todos modos, la situación aún no ha quedado de todo clara debido a que hay versiones encontradas...