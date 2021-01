Leticia Siciliani está pasando por un momento importante en lo profesional. Es que se encuentra entre los mejores participantes de MasterChef Celebrity, el programa de televisión con más rating en Argentina, donde buscará un lugar en la final del certamen de cocina. Asimismo, la actriz está viviendo una situación muy buena en lo personal, aunque mucho no quiera comentar sobre la relación que tiene con su novia por una cuestión de cuidar su vida privada: "Lo trato en terapia".

La joven de 28 años abrió su corazón y dialogó con el programa Agarrate Catalina, conducido por Catalina Dlugi, donde expuso en detalle su decisión de no exponer detalles o fotos con su pareja: "Me convertí en una persona que ahora no habla de su vida privada. Entre las dos elegimos que sea así. Ella se siente más cómoda y yo la respeto, porque la amo".

La hermana de Griselda Siciliani es consciente de que MasterChef le ha dado muchísima más exposición, teniendo en cuenta que es el programa del momento en la televisión argentina. Por eso mismo, Leti y su novia han tomado la decisión de no exponerse tanto frente a las cámaras para cuidar la relación: "A mi novia no la expongo ni en las redes, ni en la televisión, pero porque ella no eligió la vida pública como yo. De manera que nosotras seguimos nuestra vida igual, pero la cuido en ese sentido".

La confesión de Leticia Siciliani, participante de MasterChef, sobre su vida privada:

Leticia Siciliani, una de las famosas más queridas de MasterChef Celebrity, reveló que está pasando un gran momento con su novia y también dejó en claro que tiene intenciones de agrandar la familia en el futuro: "En este momento que estoy enamorada pienso que voy a querer tener hijos con ella".

Incluso, Leti resaltó que ha charlado de esto mismo con especialistas: "Tengo la vara muy alta. Lo trato en terapia porque mis viejos están hace 40 años juntos y siguen enamorados como si fueran novios hace un año. Inconscientemente, sentís un poco que querés eso. Yo tengo un ejemplo de familia que es hermoso".