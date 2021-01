¿La obligaron? Leti Siciliani explotó tras renunciar a MasterChef: "Lloré mucho"

Inesperado ataque de la actriz tras marcharse del certamen.

Tras marcharse de MasterChef Celebrity por voluntad propia, Leti Siciliani realizó una explosiva denuncia que apuntó directamente contra el jurado del certamen. Luego de mostrar su desgano en la competición, Germán Martitegui le dio la posibilidad de elegir entre quedarse o irse del certamen para dejarle su lugar a Analía Franchín (la verdadera eliminada de la última gala del domingo).

“En el momento la pasé muy mal, fue muy feo, pero ya me recuperé”, manifestó la actriz mediante Instagram. Su malestar fue alegado a la responsabilidad que el jurado del torneo culinario le delegó a ella. “Leticia, tenés la oportunidad de dejarle tu lugar a alguien que sí le pone la emoción que necesitamos”, enfatizó Germán Martitegui, y allí fue cuando Siciliani optó por marcharse por voluntad propia.

De todos modos, y antes de partir, la protagonista dejó en claro que no se marchaba por falta de ganas, sino que vio en Franchín una motivación superior a la que ella poseía en dicho momento: “No es que tenga ganas de irme, pero Analía se lo merece más. Que se quede ella”. Fue luego de la gala, y en diálogo con Flor Vigna, donde Leticia Siciliani expresó su repudio.

“No me gustó estar en ese lugar, me hubiese gustado irme como cualquier otro participante. No me gustó en el lugar en el que quedé, pero creo que tomé la decisión correcta. Fue un poco pensar en Analía, un poco de orgullo y un poco pensar que hasta ahí llegué”, reconoció la hermana de Griselda Siciliani. Y aunque afirmó que su ciclo estaba cumplido, la actriz recalcó que no tenía en mente marcharse del certamen. Y menos de esta forma.

Con palabras simples y contundentes, Siciliani sentenció: “Lo del desgano me hinchó las bolas, yo soy así, es mi personalidad. Yo no tenía la decisión tomada, pero durante el programa sentí que la eliminada era yo. Me la pasé llorando después. Me angustió mucho, lloré un montón”.

Fuerte revelación sobre Vicky Xipolitakis: "Ustedes lo ven editado"

En diálogo con Por si las moscas, la panelista Analía Franchín habló sobre los rumores que indican una supuesta trampa de Vicky Xipolitakis al participar en MasterChef Celebrity. Las versiones sobre la Griega manifiestan que ella no cocina y que los platos que presenta fueron armados por otra persona ajena a su cocina. Sin embargo, la compañera de la vedette reveló cuál es la verdad.

“Ustedes lo ven editado, pero no sabés cuánto lloramos Leticia y yo antes, durante y después de la grabación. Acá el que cocina, cocina. Se muestran cosas con la cámara que es imposible trucarlas. Decir que no cocina es subestimarnos a todos los demás participantes, yo no permitiría estar con el brazo acalambrado laburando y que a ella le pasen un platito por abajo. Si fuera así y le cocinaran, ya le hubiera revoleado una sartén por la cabeza”, reconoció Analía Franchín, dejando en claro que su colega culinaria trabaja de forma ardua para presentar sus platos a tiempo.