Leandro Santoro dejó en ridículo a Novaresio en vivo: "No sólo pasa acá, Luis"

Leandro Santoro humilló a Luis Novaresio en plena transmisión de América TV. Así fue el brillante análisis que dejó sin palabras al periodista macrista.

Una vez más, Leandro Santoro brindó un sensacional testimonio que dejó expuesto a los periodistas que responden a los intereses del macrismo como Luis Novaresio. El legislador porteño, quien será el candidato del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires para las próximas elecciones legislativas, hizo un excepcional análisis de la grieta en Argentina y también le lanzó un dardo un dardo al macrista Luis Brandoni, quien dijo presente en el programa.

Todo comenzó cuando Novaresio intentó echarle la culpa al kirchnerismo de alentar la grieta: "Está claro que hay grieta. Carlos Rottenberg, para mí, la definió de la mejor manera: 'La grieta es un negocio y va a seguir así porque le conviene a unos cuantos'. ¿No sentís que eso desde tu espacio se alienta a ese negocio llamado 'la grieta'?".

El asesor del presidente Alberto Fernández y también legislador porteño analizó la pregunta en Debo Decir, por América TV, y le respondió de manera categórica: "Yo siento que en la Argentina se discute con mucha pasión. A veces discutimos de fútbol con mucha pasión. Yo no creo que haya un negocio detrás de la grieta. Sirve para ocultar flaquezas intelectuales".

Leandro Santoro, en el programa de Novaresio.

Consciente de que en el macrismo se dice cualquier disparate y se escandaliza como estrategia para ensanchar la grieta y causar malestar en la sociedad, Santoro le marcó: "Cuando vos no tenés muy claro qué es lo que pasa, conviene gritar, exacerbar y polarizar al extremo cualquier argumento". Y también le indicó que esta situación no sólo sucede en la Argentina: "Tampoco creo que sea un fenómeno local: fijate cómo se discutía en Estados Unidos con Trump y Biden las elecciones en Estados Unidos o la elección España. Hay una forma de construir en la comunicación política que va en contra de los consensos democráticos, pero no es algo que sólo pase en la Argentina, Luis".

El picante dardo que Leandro Santoro le envió a Luis Brandoni en el programa de Luis Novaresio

Luis Novaresio, que intentó sacar provecho de la presencia del macrista Luis Brandoni, le hizo una picante pregunta a Leandro Santoro: "Yo te veía con el temas de las marchas, a las que fuiste, Luis (Brandoni). Fuiste a algunas marchas". Refiriéndose al legislador porteño, y tratando de defender las marchas macrista, manifestó: "Vos (Santoro) decías que las marchas provocaban el contagio. Viéndolo así, ¿no era el derecho de los Luis Brandoni y los que fueran a salir a marchar?".

Santoro recogió el guante y le lanzó un dardo a Brandoni, quien asistió a varias de las marchas que el macrismo y los medios hegemónicos convocaron en plena pandemia y cuando la vacuna todavía no había llegado a la Argentina: "Yo trato de no profundizar la grieta y trato de no personalizar. Lo que se discutían en ese contexto es que... bueno, él hacía todo un reclamo sobre el velatorio de Maradona, que desde la perspectiva también fue un error. Nosotros tendríamos que haber hecho otra cosa y haberle dicho a la sociedad Argentina: 'No da para que se vele al Diego'. Y hubiese sido un mensaje muy poderoso... En ese contexto, las movilizaciones, en contexto de normalidad son súper legítimas, pero en un contexto en el que la tasa de incidencia de contagios en la Ciudad de Buenos Aires estaba altísima".

"Estábamos teniendo 2.000 o 3.000 contagios por día. Y me parece que no era un buen mensaje. Y fundamentalmente no era un buen mensaje de la dirigencia política. Si la gente tiene bronca... el velorio de Maradona como fenómeno popular es una cosa, pero la movilización legítima de la bronca contra el Gobierno porque no le gustan, es otra cosa. La dirigencia política tiene que estar un paso más arriba", profundizó Santoro.